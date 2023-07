La France doit atteindre un taux d’emploi de 80% d'ici à 2027, estime Bruno Le Maire

Bruno Le Maire a annoncé vouloir faire grimper le taux d’emploi à 80% en France d’ici 2027.

«Nous devons augmenter le taux d’emploi du pays d’ici à 2027» a déclaré Bruno Le Maire. En déplacement à Aix-en-Provence, le ministre de l’Économie s’est rendu aux Rencontres économiques.

Il y a évoqué le chômage et l'emploi, en listant les principaux objectifs du quinquennat. «Nous devons viser 80% de taux d’emploi d’ici les années qui viennent» a-t-il expliqué, un taux que la France n’a plus atteint «depuis un demi-siècle».

«Si nous avions un taux d’emploi équivalent à celui de l’Allemagne, nous n’aurions plus de problème de déficit, notre dette se réduirait beaucoup plus rapidement et nous n’aurions globalement plus de problème de finances publiques» a déclaré Bruno Le Maire.

En effet, la France a un taux d’emploi bien plus faible que l’Allemagne, qui est à 78%, ou les Pays-Bas, à 80%, d’après les chiffres donnés par le ministre. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement compte sur la réforme des retraites, qui prévoit de repousser l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.

Par ailleurs, il a également fixé l’objectif de faire baisser le taux de chômage, actuellement à 7,1% à 5% d’ici à 2027.