Time 100 2024 : 5 sportifs dans la liste des personnes les plus influentes au monde

Comme chaque année, le Time magazine a publié sa liste des 100 personnalités les plus influentes au monde. S'il n'y a aucun Français, cinq sportifs sont présents.

Jenni Hermoso

Tout est parti d'un baiser. Le 20 août 2023, l'Equipe féminine espagnole a remporté pour la première fois de son histoire la Coupe du monde de football. L'euphorie est collective et, après la remise des médailles, Jenni Hermoso s'est approchée du président de la Fédération espagnole de football. Au moment de la féliciter, Luis Rubiales lui attrapa la tête et l'a embrassé de force. Un geste qui a provoqué une vague d'indignation dans le monde entier.

Jenni Hermoso n'était pas consentante lors du baiser de Luis Rubiales





Les joueuses vont publier un communiqué pour clarifier le fait que Hermoso n'était pas consentante et qu'elles ne reviendront pas en sélection tant que Luis Rubiales sera en poste !



@OndaCero_es pic.twitter.com/zc8PrA20wY — LigActu (@LigActu) August 25, 2023

Si Luis Rubiales a parlé d'un geste spontané mutuellement consenti, Jenni Hermoso a contesté cette version des faits. S'est alors engagée une lutte féroce entre le président, qui a refusé de quitter son poste, et les joueuses qui ont boycotté la selection. Finalement, Luis Rubiales est suspendu de ses fonctions par la Fifa le 26 août 2023, une décision confirmée par l'instance le 26 janvier dernier. Avec cette affaire, Jenni Hermoso est devenue un des symboles de la lutte contre les agressions sexuelles, justifiant selon le Time magazine sa place dans son classement.

Patrick Mahomes

À seulement 28 ans, c'est déjà une légende de son sport. Patrick Mahomes, quarterback dans l'équipe des Chiefs de Kansas City, a remporté le 11 février dernier le Super Bowl. C'est la troisième fois qu'il remporte le trophée le plus prestigieux du football américain, après ses titres en 2019 et 2022. Il est désormais à la poursuite de Tom Brady, l'autre quarterback légendaire qui gagné 7 Super Bowl.

Très engagé pour la défense des droits civiques et contre les violences policières à l'égard des afro-américains, il avait été l'un des sportifs les plus connus à manifester après le décès de George Floyd en 2020. C'est la troisième fois qu'il fait partie de la liste du Time Magazine, après 2020 et 2023.

Max Verstappen

Le pilote de Formule 1 de l'écurie Red Bull écrase la concurrence depuis 2021 et son premier titre de champion du monde. Une nouvelle fois au sommet en 2022, son chef d'œuvre reste la saison 2023. Après sa victoire à Monza en septembre de la même année, il est devenu le premier pilote à remporter 10 courses d'affilée.

Triple champion du monde (comme Ayrton Senna ou Niki Lauda), Max Verstappen a désormais pour objectif d'égaler Lewis Hamilton et Michael Schumacher, qui ont remporté 7 titres chacun. À 26 ans, l'avenir est devant lui.

Siya Kolisi

Il est bien plus qu'un joueur de rugby. Siya Kolisi a remporté en 2023 sa deuxième Coupe du monde en tant que capitaine de l'Afrique-du-Sud. Surtout, il est le premier joueur noir a avoir porté le brassard. Dans un pays marqué par l'Apartheid, le symbole est immense.

Né dans la pauvreté, il est devenu une superstar du rugby tout en défendant clairement ses valeurs contre le racisme. Le Time a fait de lui l'incarnation de l'espoir sud-africain au même titre que Nelson Mandela dans les années 1990.

A'ja Wilson

«Elle est un symbole de résilience, de compassion et de dévouement inébranlable», a écrit Tom Brady dans le Time magazine. Voici les mots du légendaire quarterback, propriétaire de la franchise des Aces de Las Vegas évoluant dans le championnat féminin de la NBA (WNBA), pour décrire A'ja Wilson. À 27 ans, l'ailière est déjà championne olympique (2020), double championne du monde (2018 et 2022) et double championne WNBA (2022 et 2023).

A'ja Wilson is on Time Magazine's 100 Most Influential People in the World! pic.twitter.com/2eKUkckCL7 — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) April 17, 2024

Mais elle se démarque aussi par ses activités en dehors des parquets. Elle a créé une fondation qui soutient des milliers d'enfants atteints de dyslexie et une plateforme permettant de lutter contre le harcèlement. Des causes pour laquelle elle s'investie qui font dire à Tom Brady qu'A'ja Wilson est «une source d'inspiration pour tous ceux qui sont témoins de son talent et de son dynamisme».