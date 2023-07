14-juillet : quels sont les transports qui seront fermés jeudi et vendredi en Ile-de-France ?

En raison des festivités du 14-juillet, Île-de-France Mobilités a indiqué que les transports de surface (bus et tramway) s’arrêteront avant 22h ce jeudi et demain vendredi 14 juillet. Des stations de métros et de RER vont également être fermées.

Face au risque de fortes tensions en Île-de-France, en marge des festivités du 14-Juillet et à la demande du préfet de police de Paris, certains transports en communs seront fermés ces prochains jours. Dès ce jeudi et vendredi, les bus et les tramways arrêteront de circuler «au plus tard à 22h».

MÉTRO

Concernant les métros, il ne devrait pas y avoir de fermeture le jeudi, en revanche, de nombreuses stations ont prévu d'être fermées au public le jour de la fête nationale. Dès la prise de service, à 5h30 le 14, plusieurs stations de la ligne 1 ne seront pas accessibles au public : Tuileries, Concorde, Champs-Élysées Clemenceau, Franklin D. Roosevelt, Georges V, Charles-de-Gaulle Étoile. Hormis la station Charles-de-Gaulle Étoile, les correspondances ne seront pas assurées.

À 19h vendredi, d’autres stations vont également fermer leurs portes, et la correspondance ne sera pas non plus assurée, notamment à Dupleix, Alma Marceau, École Militaire, Bir-Hakeim, Passy et Trocadéro. À 23h, les stations Sèvres-Lecourbe et Boissière seront les dernières stations à fermer au public.

RER

Le réseau RER sera également touché. Dans l’après-midi du vendredi, la station RER C de Champs-de-Mars - Tour Eiffel sera fermée. Et à partir de 19h, la station Pont de l’Alma fermera, elle aussi, ses portes.

A noter que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé «un dispositif exceptionnel» pour ces soirées, où 45.000 policiers et gendarmes devraient être déployés, à l'instar de celui mis en place lors des émeutes.