Emeutes en France : «Le dispositif de sécurité déployé a visiblement un effet dissuasif», affirme le directeur de la gendarmerie nationale

«Le dispositif de sécurité déployé a visiblement un effet dissuasif», a affirmé ce jeudi sur CNEWS Christian Rodriguez, directeur de la Gendarmerie nationale, alors que 45.000 forces de l'ordre seront mobilisées jeudi et vendredi soir en marge des festivités du 14-Juillet.

Tout faire pour éviter une nouvelle nuit d'émeute, à la veille de la fête nationale. Invité de la matinale de CNEWS, jeudi 13 juillet, le directeur de la gendarmerie nationale, Christian Rodriguez a justifié pour les deux prochaines soirées, la mobilisation de 45.000 forces de l'ordre, dont celles du RAID, de la BRI et du GIGN.

«On a observé lors des nuits d'émeutes passées, que cela avait eu un effet dissuasif important», a expliqué Christian Rodriguez. «Cela explique en bonne partie la désescalade qu’on a observée».

45.000 forces de l'ordre dont 25.000 gendarmes

Interrogé sur le dispositif mis en place par la gendarmerie nationale jeudi et vendredi soir, Christian Rodriguez a annoncé le déploiement de 25.000 gendarmes avec «des moyens lourds et importants», ainsi que d'une vingtaine de véhicules blindés, et de 25 hélicoptères.

De quoi appréhender plus sereinement ce 14-Juillet. «On n’a pas de signe qui nous explique que tout va brûler», a ajouté Christian Rodriguez. «Pour autant, il est de notre rôle de faire en sorte que tout se passe bien. On prend des précautions».