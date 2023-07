Justice : «La réponse pénale n’est pas à la hauteur de notre travail», selon le représentant d'un syndicat de police

Les membres des forces de l'ordre se plaignent de plus en plus du manque de suites données aux interpellations effectuées sur le terrain. Renaud Mazoyer, le secrétaire zonal Paris Alliance est revenu sur le sujet.

Pour empêcher les violences urbaines qui ont marqué le pays après la mort du jeune Nahel à Nanterre, le dispositif de sécurité mis en place par le ministère de l'Intérieur pour les festivités du 14-Juillet sera «exceptionnel», a rapporté Gérald Darmanin, ce mercredi 12 juillet. «On a calibré sur le même schéma que lors des émeutes. Quarante-cinq-mille policiers et gendarmes, c’est ce qu’il y avait lors de la fin des émeutes», a déclaré Renaud Mazoyer, le secrétaire zonal Paris Alliance, sur le plateau de CNEWS.

«Les policiers en ont marre de travailler dans le vide»

Ce dernier en a profité pour parler du ras-le-bol de la profession concernant le manque de poursuites judiciaires après les interpellations qu’ils effectuent. «Les policiers en ont marre de travailler dans le vide. La réponse pénale n’est pas à la hauteur du travail des policiers. On fait notre boulot, les policiers et les gendarmes font leur boulot et le lendemain les personnes interpellées sont dehors», a rapporté Renaud Mazoyer.

«Il y a un sentiment d’impunité et il n’y a plus aucune limite. C’est devenu un jeu pour eux. Nous, on demande juste que la justice fasse son métier et qu’elle le fasse bien», a conclu le secrétaire zonal Paris Alliance.