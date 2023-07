Fonds Marianne : pour Marlène Schiappa, les accusations à son encontre «se sont dégonflées»

Dans la tourmente après le rapport accablant du Sénat sur sa gestion du Fonds Marianne, Marlène Schiappa a assuré ce dimanche que sa «probité est intacte» dans cette affaire. Elle soutient également que les accusations contre elle «se sont dégonflées».

La secrétaire d'État passe en mode défense. Dans une interview donnée à nos confrères de Corse Matin, Marlène Schiappa est revenue sur les accusations portées à son encontre vis à vis du Fonds Marianne, créé pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat de Samuel Paty. Ainsi, elle assure que sa «probité est intacte».

«Je salue la parution du rapport du Sénat qui émet un certain nombre de critiques, certes, mais surtout qui donne des recommandations pour la suite. Des recommandations intéressantes à mon sens, qui doivent être étudiées», a-t-elle expliqué dans l'entretien.

Je ne souhaite à personne d'être la cible de calomnies comme je l'ai été ces dernières semaines. J'ai lu & entendu beaucoup de contre-vérités sur le #FondsMarianne - allant jusqu'à la diffamation. C'est insupportable et je ne laisserai pas faire. — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) April 22, 2023

Pour rappel, la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative a été étrillée par la commission d'enquête du Sénat qui a dénoncé «le manque de rigueur, l'opacité et la désinvolture» qui ont conduit «au fiasco» du Fonds Marianne. Marlène Schiappa avait tenté de se défendre, le 14 juin dernier, devant la Commission des Finances, en vain.

La justice toujours saisie

Visiblement pas diminuée par ce rapport datant du 6 juillet, elle «constate que les accusations portées à mon encontre se sont dégonflées». Elle poursuit alors : « Certains ont parlé de détournement, de favoritisme, et aujourd’hui le président de la commission d’enquête du Sénat a lui-même admis que ces accusations étaient absurdes. Ma probité est intacte et c’est cela qui m’importe».

Elle a également critiqué les critiques de l'opposition politique sur sa gestion du Fonds Marianne. «C’est le jeu de l’opposition d’appeler à la démission de tel ou tel membre du gouvernement dès qu’il y a un problème ou une polémique. Pour ma part, je retiens les nombreux soutiens de mes collègues du gouvernement et de beaucoup d’autres et c’est cela qui est important à mes yeux».

La justice s'est saisie de l'affaire et a ouvert une enquête confiée à un juge d'instruction début mai. Elle porte les chefs de «détournement de fonds publics, détournement de fonds publics par négligence, abus de confiance et prise illégale d'intérêts».