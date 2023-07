JO 2024 : Image de la France, transports, sécurité... Ce qu'il faut retenir du comité olympique organisé ce mercredi par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a réuni, ce mercredi 19 juillet, la plupart des membres du gouvernement pour un comité olympique, à bientôt un an des JO de Paris, afin de faire un point d’étape sur l’organisation. Le président a insisté sur l’importance de «l'accueil des touristes» et «l'image de la France», a-t-on appris auprès de l'Élysée.

Le compte à rebours a commencé. Alors que les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’ouvriront dans près d’un an, Emmanuel Macron a rassemblé ses ministres à l’Élysée, ce mercredi 19 juillet, afin d’effectuer un point sur l’organisation de l’événement, avec une attention toute particulière pour l’accueil des touristes, la sécurité et l’image qui sera renvoyée de la France.

Et pour cause, la période des émeutes, qui a récemment marqué le pays, ou encore la finale de Ligue des champions de football, où les supporters du club de Liverpool avaient subi des vols et des agressions aux abords du Stade de France, sont des séquences choquantes qui ont entaché l’image de la France à l’international, et suscité des inquiétudes quant à l’accueil et la sécurité des touristes pour les Jeux Olympiques.

Le président de la République a donc notamment demandé à son gouvernement des précisions et d'éventuelles propositions sur les sujets des «transports, de la sécurité, ou encore de la qualité de l'offre hôtelière et de la restauration, ainsi que de l'accessibilité pour les personnes handicapées». Emmanuel Macron a aussi et surtout insisté sur «deux points importants : l'héritage et la mobilisation des Français et la question de l'expérience touristique et de l'image de la France que les touristes auront à l'issue des Jeux olympiques», a précisé l’Élysée.

L'expérience touristique au coeur du projet

Dans le détail, le Président a demandé la mise en place d'une charte d’engagement sur les meublés touristiques qui visera notamment à faciliter l’information et la transparence des prix, avec la création d’un Observatoire des prix et des contrôles facilités, en créant une application automatisant le contrôle du nombre maximum de nuitées de location par an.

Il a également demandé à ce qu’un contrat de filière hôtellerie/restauration soit négocié, comportant des engagements sur les compétences linguistiques, les outils de communication, la transparence des services, l’accessibilité, l’écologie, les produits locaux ainsi que des engagements sur les champs de l’insertion et de l’emploi.

Il a appelé à renforcer les moyens de contrôle de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) pour veiller au respect des normes de qualité et sanitaires, et a confié au gouvernement le soin d’encourager l’émergence de villages gastronomiques à proximité des sites hôtes ou espaces de célébration pour valoriser la diversité et la qualité de l’agriculture et de la gastronomie française.

Enfin, le Chef de l’Etat a demandé à ce que soit adopté avec l’ensemble des opérateurs de transports et ministères concernés une feuille de route «parcours voyageur» avec des engagements précis sur la fluidité des parcours, notamment aux aéroports ou sur l’information voyageur.

Concernant l’accueil des personnes à mobilité réduite et en situation de handicap, le Président a requis que soit poursuivis et renforcés les audits en cours du parc hôtelier pour disposer d’une offre d’hébergement accessibles d’au moins 5.000 chambres. Il entend prioriser au 1er semestre 2024 les crédits du fonds de mise en accessibilité, doté de 1,5 milliard d’euros, vers les territoires d’accueil des touristes et spectateurs des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Il souhaite enfin dans ce cadre une attention particulière à l’ensemble des travaux à réaliser pour assurer une accessibilité intégrale des sites olympiques et des cérémonies, en complément des actions engagées pour disposer d’une offre de mobilité accessible.

L'héritage et la mobilisation des Français

Concernant l'héritage de ces Jeux Olympiques pour les Français, le Président de la République a demandé le lancement d’un nouveau programme de soutien aux équipements sportifs, poursuivant et renforçant l’ambition du plan 5.000 terrains initiés en 2021, et qui a remporté un vif succès. Les modalités et les financements seront présentés à la rentrée.

Il a souhaité que l’activité physique adaptée bénéficie d’une prise en charge de droit commun par les organismes d’assurance maladie obligatoire ou complémentaires santé pour certains parcours de soins.

Il a enfin demandé à sa ministre des Sports de lui présenter les nouvelles actions qu’il a appelé de ses vœux pour permettre à l’ensemble du territoire de se mobiliser derrière l’énergie des Jeux.

Un programme visant l’organisation d’animations et de séjours sportifs à l’été 2024, sur tout le territoire, en particulier dans les quartiers prioritaires de la ville, avec l’appui des fédérations sportives.

Le lancement d’une pièce commémorative de 2 euros en juin 2024 sur les Jeux Olympiques et Paralympiques (24 millions de pièce seront mises en circulation).

La distribution aux élèves du 1er degré d’un kit pédagogique sur l’olympisme et le sport comportant un exemplaire de cette pièce au 1er semestre 2024.

La structuration de la Grande Cause 2024, autour de deux principaux dispositifs : un programme de labélisation d’évènements encourageant la pratique sportive dans les territoires, et un fonds de dotation qui viendra appuyer financièrement ces événements labélisés.

Le rehaussement des primes olympiques et paralympiques pour les médaillés ainsi que leur staff.

les «temps de passage» respectés

A la mi-mars, lorsqu'Emmanuel Macron avait reçu les entreprises des JO à 500 jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques 2024, le président avait annoncé vouloir «recevoir la planète dans les meilleures conditions possibles de sécurité, d’organisation, de responsabilité sociale et écologique».

«On sait que la dernière année sera décisive, elle ne sera pas simple, une année de folie, une année difficile», avait indiqué le président du comité d’organisation, Tony Estanguet, au cours d'une conférence de presse ce mardi. «Mais, il faut aussi qu'on soit serein», a-t-il ajouté.

L'ancien champion de canoë a précisé que «cela avance dans la bonne direction» sur les transports, et assuré qu'il n'y «pas d'alerte» concernant la sécurité, deux sujets cruciaux abordés par le président de la République ce mercredi.

«On est dans les temps de passage, on n'a reculé sur rien», a assuré Tony Estanguet. «On n'a pas l'impression d'avoir été épargnés, il s'est passé beaucoup de choses en France et dans le monde qui ne nous ont pas facilité la tâche», a-t-il dit. «Le bilan sera fait le 9 septembre 2024, après la clôture des Jeux paralympiques», a-t-il conclu.