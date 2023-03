JO 2024 : Emmanuel Macron enclenche ce mardi le compte à rebours, à 500 jours de la cérémonie d'ouverture

À pile J-500 avant la grande cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, Emmanuel Macron se rend ce mardi auprès de l’ensemble des fonctionnaires mobilisés pour l’événement. Il rencontrera aussi le président du comité d’organisation, Tony Estanguet, ainsi que l’ensemble des entreprises partenaires.

Un déplacement présidentiel attendu. Ce mardi 14 mars après-midi, Emmanuel Macron se rendra à la préfecture de Paris et d’Ile-de-France pour marquer le 500e jour avant le lancement officiel des Jeux olympiques de Paris 2024.

À cette occasion le président de la République, viendra faire le point sur la mobilisation des fonctionnaires franciliens, forces vives du projet, pour «saluer leur engagement sans faille» et leur dire «toute sa confiance et sa détermination» pour réaliser «les plus beaux Jeux de l’histoire», selon la communication faite par l'Elysée à la veille de sa venue.

Il sera accompagné du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, et de la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera. Le chef de l'Etat prononcera à 17h30 un discours aux agents des services de l’Etat mobilisés sur les Jeux.

Un défi à relever et à réussir

Mais c'est d'abord à l’Élysée, avec un déjeuner avec les responsables des entreprises partenaires des Jeux olympiques pour faire le point sur le financement, que sera donné le coup d'envoi de cette journée.

Le président de la République y accueillera ensuite le président du comité d’organisation, Tony Estanguet, afin de saluer son travail et celui de ses équipes qui se rapprochent de l’objectif de recettes de partenariats de 1,2 milliard d’euros, soit environ 30% du budget de l’organisation.

Emmanuel Macron s’entretiendra ensuite avec Thomas Joly, le directeur artistique des cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques, afin de faire «un point d’étape» sur le concept artistique global, et notamment de la cérémonie d’ouverture.

Face à tous ses interlocuteurs, le président de la République devrait enfin rappeler que «nous n’avons pas d’autre option que de réussir ce défi et de le faire à un niveau d’exigence et d’audace qui rende nos concitoyens profondément fiers que la France ait accueilli cet événement». Un point de suivi du dossier sera d’ailleurs au menu du conseil des ministres du lendemain, le mercredi 15 mars. Pour rappel, les Jeux olympiques de Paris doivent se tenir du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août 2024.