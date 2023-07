Rennes : 15 mois de prison avec sursis pour avoir filmé l'agonie d'un homme dans le métro

Jugée pour avoir filmé l’agonie d’un homme tué à coups de machette à Rennes, le 29 mai dernier, une jeune femme a été condamnée à 15 mois de prison avec sursis.

Une jeune femme a été condamnée mercredi par le tribunal correctionnel de Rennes à 15 mois d’emprisonnement avec sursis pour après avoir filmé l’agonie d’un homme qui avait été attaqué fin mai dans le métro. «Si cela avait lieu à nouveau, j'aurais appelé les secours, et je n’aurais pas filmé», a déclaré la femme de 18 ans devant les juges.

Ce 29 mai, peu après 23h, un homme de 26 ans était retrouvé mort à l'entrée d'une station de métro de Rennes après avoir reçu des coups de machette. «J’arrive dans le métro et au loin je vois du sang, ça m’a choqué, j’ai eu le réflexe de filmer. Il y avait un homme qui se tenait à la rambarde, j’ai vu sa jambe c’était choquant, il est tombé à côté de moi, je filmais encore, ça m’a fait trop peur», a expliqué la jeune femme.

«J'étais choqué, je n'y ai pas pensé»

«Vous avez eu le réflexe de filmer mais pas d’appeler les secours ?», lui a demandé la présidente. «Je n’ai pas pensé, j’étais choquée et les personnes que j’ai interpellées m’ont dit qu’ils allaient appeler les secours», a rétorqué la prévenue.

Cette dernière a assuré ne pas savoir comment la vidéo s’était retrouvée sur les réseaux sociaux, l'ayant partagée uniquement à sa mère et son petit ami. Or, le jeune homme a fait suivre la vidéo à sa soeur, qui l'a diffusée sur Snapchat en «story privée». Le jeune homme et sa soeur ont été poursuivis pour la diffusion de ces images devant le tribunal, qui les a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis.

«Perte de chance de survie»

«Il y a eu une réelle perte de chance de survie, des secours immédiats auraient pu apporter une assistance supplémentaire à la victime», a déploré la procureure, avant de requérir des peines de 6 à 18 mois d’emprisonnement avec sursis à l'encontre des trois jeunes gens. «Vous dites que vous ne recommencerez pas, mais la vidéo elle, recommence» en réapparaissant sans cesse sur les réseaux sociaux, a dénoncé l’avocate de la famille de la victime, Me Tatiana Abachkina.

L'autrice de la vidéo «s’est retrouvée dans cette situation de manière totalement fortuite, à une minute près, elle n'était pas là, elle ne pouvait pas anticiper cette situation», qui a été «traumatique» aussi pour elle, a plaidé pour sa défense, Me Maxime Tessier. Après le prononcé du jugement, il a dit regretter cette peine «sévère» et envisager de faire appel.