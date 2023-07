Remaniement : de bonne élève de la Macronie à l'affaire du Fonds Marianne... Le départ fracassant de Marlène Schiappa

Anciennement secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, Marlène Schiappa quitte le gouvernement, après y avoir siégé depuis 2017. Controversée depuis son arrivée, elle a marqué les premiers pas de l'ère Macron.

Marlène Schiappa fait ses aurevoirs. Après avoir siégé aux sein des différents gouvernements de l'ère Macron pendant six ans, la figure pionnière de la Macronie quitte son poste de secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie associative, à la suite du remaniement qui a eu lieu ce jeudi 20 juillet. Suivant le communiqué officiel du Palais, le portefeuille qu'elle occupait ne retrouve pas non plus de titulaire.

Les circonstances du départ de Marlène Schiappa ne sont pas des plus heureuses. Son remplacement survient peu après le scandale du Fonds Marianne, dispositif qu'elle avait lancé en 2021 après l'assassinat de Samuel Paty pour financer des contre-discours à l'islam radical.

Courant 2023, le fonds Marianne doté de 2,5 millions d'euros avait été visé par des soupçons de mauvaise gestion et de gaspillage d'argent public.

Le parquet national financier avait alors lancé une information judiciaire, notamment pour «détournement de fonds» et «abus de confiance», et Marlène Schiappa avait fait l’objet d’une commission d’enquête sénatoriale au début du mois de juillet.

Un style singulier teinté d'aplomb

Avant cette ultime affaire, Marlène Schiappa avait suscité des réactions tantôt moqueuses, tantôt désespérées, lorsqu’elle avait fait la couverture du numéro d’avril 2023 du magazine Playboy, alors que la période était particulièrement tendue par la réforme des retraites depuis adoptée par le gouvernement d’Élisabeth Borne.

«Ne pas avoir de notoriété, ce n'est pas grave en politique. Ne pas avoir d'action concrète, déjà plus. Ne pas avoir de tripes, encore plus. Tu n'es qu'un sac à main de seconde main. Trouve le courage de me rappeler plutôt que de parler dans mon dos», avait-elle répondu à Isabelle Rome, sa successeure au poste de ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, qui avait vivement critiqué cette apparition dans le magazine de charme.

C’était ce ton «cash» qui avait permis à Marlène Schiappa, déjà habituée des plateaux télévisés, de sortir du lot et d’être repérée en 2017 par l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron, alors qu’elle n’était encore qu’adjointe à la mairie du Mans.

Investie dès lors secrétaire d'Etat à l'Egalité femmes-hommes (2017-2020), elle avait fait partie de l’aventure gouvernementale de façon quasi-permanente, imposant un style singulier, suscitant parfois la perplexité, de sa première vidéo d’arrivée sur TikTok à ses liens avec la très controversée Magali Berdah, concrétisés par un dîner organisé à l’Élysée avec cinq candidates de téléréalité, autour du très sérieux sujet des violences faites aux femmes.

L’un des principaux talents de Marlène Schiappa fût sans doute de créer la réaction et la surprise, à la faveur d’occasions inopinées, à l’Élysée comme sur les plateaux de télévision. Une qualité qui, à seulement 40 ans, lui ouvrira sans doute de grandes portes après son départ du gouvernement.