Violences sexuelles sur mineurs : le Conseil constitutionnel se prononce sur une loi remise en cause par deux avocats

Saisi par deux avocats, le Conseil constitutionnel doit rendre, ce vendredi 21 juillet à 10h, sa décision quant à l’abrogation ou non d’une loi d’avril 2021 qui fixe à l'âge de 15 ans le seuil en deçà duquel un mineur ne peut pas être considéré comme consentant à une relation sexuelle avec un adulte.

Cette QPC, qui permet à tout justiciable de contester, devant le juge en charge de son litige, la constitutionnalité d'une disposition législative applicable à son affaire parce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, vise, en réalité, à abroger cette loi.

En effet, adoptée par le Parlement après de retentissantes affaires de violences sexuelles sur mineurs et d’inceste, le texte punit de vingt ans de réclusion criminelle tout acte de pénétration sexuelle ou acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de moins de 15 ans, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans, et ce même sans violence, contrainte, menace ou surprise.

Mais, pour les avocats ayant demandé l’abrogation de la loi d’avril 2021, Louis Heloun et Antoine Ory, ce texte rendrait «impossible l’exercice plein et entier des droits de la défense», garantis par la Constitution, le consentement du mineur ne pouvant être prouvé. Ce faisant, le texte remettrait, selon eux, frontalement en cause la présomption d’innocence, dans la mesure où il instaure «une culpabilité automatique» du mis en cause.

«Un risque de deux graves reculs à venir»

Cependant, à la veille de cette décision attendue du Conseil constitutionnel, 90 personnalités et associations ont lancé, ce jeudi 20 juillet, une pétition, alertant sur un risque de «deux graves reculs à venir» en matière de protection des mineurs contre les violences sexuelles.

90 personnalités et associations, actrices et acteurs de la lutte contre les violences faites aux enfants et aux femmes, alertent sur le risque de deux graves reculs à venir en ce qui concerne la protection des enfants victimes et de leur parole. pic.twitter.com/WMJn4ncFiO — Fondation des Femmes (@Fondationfemmes) July 20, 2023

Craignant une «remise en cause» de la loi d’avril 2021, les signataires, parmi lesquelles l’avocate Camille Kouchner ou encore l’ancienne ministre Elisabeth Moreno, s’inquiètent en particulier de la potentielle abrogation du texte.

«Remettre en cause cette loi, c'est revenir à une situation, où, dès l'âge de 4 ans, un enfant qui avait été pénétré par un adulte devait prouver la contrainte, la menace, la violence ou la surprise», déplore le texte de cette pétition.

Ont également signé ce texte la sénatrice et ancienne ministre (PS) Laurence Rossignol, la présidente du Collectif féministe contre le viol Emmanuel Piet, ou encore le juge Edouard Durand, co-président de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise).