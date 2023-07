«Cent jours» d'apaisement : Emmanuel Macron s'exprimera ce lundi depuis Nouméa

En voyage officiel dans le Pacifique du 24 au 29 juillet, Emmanuel Macron donnera ce lundi une interview aux journaux télévisés de 13H de TF1 et France 2, depuis Nouméa.

Une prise de parole très attendue. Emmanuel Macron s'exprimera lundi, depuis Nouméa, dans les journaux télévisés de 13H de TF1 et France 2. Un entretien qui intervient après le remaniement, jeudi, d'une partie du gouvernement. Cette nouvelle prise de parole devrait en outre et surtout avoir pour objectif de tracer le bilan des «cents jours» d’apaisement.

Au lendemain du remaniement, le chef de l’État avait donné publiquement sa feuille de route aux membres du gouvernement et s'était exprimé pendant vingt-cinq minutes à l’ouverture du premier conseil des ministres de l’équipe remaniée.

Une tournée dans le Pacifique dès ce dimanche soir

Alors que dans un premier temps, ce vendredi, un dernier conseil des ministres pré-coupure estivale était évoqué pour mercredi prochain depuis la Nouvelle-Calédonie, la Première ministre Elisabeth Borne doit réunir dès lundi sa nouvelle équipe gouvernementale à Matignon.

Au programme de la cheffe du gouvernement : anticiper au mieux les risques de l'été et travailler sur les autres priorités fixées par le président de la République comme la prochaine rentrée scolaire, la préparation du budget 2024 et l'accélération de la transition écologique.

Après plusieurs mois d’une crise sociale marquée par quatorze journées de manifestations et de grèves contre la réforme des retraites et sa promulgation via l’article 49.3 de la Constitution, Emmanuel Macron avait quoi qu'il en soit décrêté, en avril dernier, une forme «d'apaisement national» en fixant une feuille de route de «cent jours» pour relancer son quinquennat, et redonner un second souffle à son action.

Une volonté politique perçue depuis d'ailleurs comme un voeu pieux par certains observateurs au regard des récentes émeutes consécutives à la mort de Nahel, qui, plusieurs jours durant, ont secoué le pays.