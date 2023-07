Rappel de produits : attention, ces steaks hachés vendus dans les magasins E.Leclerc ne doivent pas être consommés

Des steaks hachés commercialisés dans les magasins E.Leclerc en France font l’objet d’un rappel de produit important. Ils pourraient provoquer des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements.

Les Français commencent à y devenir familiers. Depuis plusieurs mois, on assiste à une multiplication des cas de contaminations ou de risques bactériens dans les produits alimentaires qui nécessitent donc un rappel produit.

#RappelProduit



Steak Haché 5%MG et 15%MG - Tendre et Plus





Risques : Escherichia coli shiga toxinogène (STEC)





Motif : Détection d’E. coli O157:H7https://t.co/1X8ShhMmoN pic.twitter.com/XutQdgklrS — RappelConso (@RappelConso) July 24, 2023

La plateforme gouvernementale attire l’attention des consommateurs sur une référence de steaks hachés vendue dans les départements suivants : Ain (01), Allier (03), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Nièvre (58), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute-Savoie (74), Vaucluse (84).

Présence de la bactérie Escherichia coli

Le numéro de lot concerné est le 31763185020 et le produit a été vendu entre le 10 et le 17 juillet. Un numéro a été communiqué pour permettre aux clients d’en savoir plus sur les réparations éventuelles et les risques encourues : 07.82.02.05.18.

La bactérie Escherichia coli, également connue sous le nom d'E.coli, pourrait être présente dans ces steaks hachés. Cette dernière pourrait être nuisible pour notre santé.

Dans la semaine qui suit la consommation de produits contaminés, les symptômes peuvent être une diarrhée parfois sanglante, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre. Ces symptômes peuvent être suivis (5 à 8% des cas) de complications rénales sévères, principalement chez les enfants.

Les personnes qui auraient consommé les produits mentionnés ci-dessus et qui présenteraient ce type de symptômes sont invitées à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d'achat.

En l'absence de symptôme dans les 10 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin.