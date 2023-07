Marche des fiertés : la «Pride des Campagnes» a lieu ce samedi

Le deuxième édition de la «Pride des Campagnes» a lieu ce samedi 29 juillet à Chenevelles (Vienne). Elle est organisée par l’association Fiertés Rurales et Stop Homophobie.

Une marche des fiertés à la campagne. La «Pride des Campagnes» va avoir droit à une deuxième édition ce samedi 29 juillet. Un an après la première édition, Fiertés Rurales organise la «Pride des Campagnes» avec le soutien de Stop Homophobie.

Comme l’année dernière, elle se déroule à Chenevelles, dans la Vienne, une petite commune de 482 habitants.

«Les personnes LGBT+ migrent des petites villes et des campagnes vers les grandes villes, où l’environnement social est perçu comme plus inclusif. Or, les grandes villes ne conviennent pas à toutes les personnes LGBT+», peut-on lire sur le site de l’évènement.

Cette marche des fiertés réunit plusieurs objectifs, comme sensibiliser à la haine et aux discriminations anti-LGBT+ en milieu rural, promouvoir la visibilité des personnes LGBT+ et créer un espace de rencontre pour les personnes LGBT+ dans ce même milieu et enfin, le rendre plus attractif pour les personnes LGBT+.

Pour cela, les deux associations ont fait appel à des entrepreneurs locaux pour l’organisation de l’évènement.

Il commencera aux alentours de 11h avec, dans un premier temps, un «moment politique» sous la forme d'une conférence débat.

Un défilé aura également lieu entre 15h et 18h, suivi d’un «moment festif» avec la présence de vingt artistes. 2.500 personnes sont attendues sur les terrains de la commune.