Marche des fiertés 2023 : quel est le parcours prévu ce samedi à Paris ?

Ce samedi 24 juin, plusieurs centaines de milliers de personnes défileront dans les rues de Paris pour la marche des Fiertés. À cette occasion, retrouvez le parcours parisien de la manifestation dévoilé par l'inter-LGBT.

Revendications, chars, défilés et concerts. La Marche des Fiertés, et non plus «gay pride», est de retour à Paris, ce samedi 24 juin.

Le rendez-vous est donné à Nation dans le 12e arrondissement, pour un départ à 14h. La place de la Nation est accessible via les lignes de métro 1, 2 et 6 ainsi que par le RER A.

Le parcours de la Marche des Fiertés de Paris a été dévoilé !



Le cortège remontera ensuite le boulevard Diderot, puis l’avenue Daumesnil et la Rue de Lyon vers Bastille. Il empruntera ensuite les boulevards Beaumarchais, Filles du Calvaire et le boulevard du Temple avant de se déverser place de la République.

Trois minutes de silence pour les victimes du sida

Pour cette nouvelle édition, l’organisation a décidé d’abandonner les chars à moteurs thermique, pour utiliser des véhicules électriques mutualisés.

Notamment connue pour son ambiance joyeuse et festive, la marche des Fiertés reste l’occasion pour les communautés LGBT+ de célébrer leurs identités, mais aussi un lieu de revendication et de commémoration. À 16h30, trois minutes de silence seront observées en hommage aux victimes du sida.

Entre 17h et 22h30, un grand podium sera installé sur la place de la République pour accueillir des concerts et des performances d’artistes LGBT+ comme Madame Arthur, ou encore Soa de Muse, qui a participé à la toute première adaptation française de Drag Race, une émission qui met en compétition des drag-queens sur plusieurs disciplines comme l’art de la performance, les conceptions des tenues, ou encore l’expression scénique.