Émeutes : Gérald Darmanin demande aux préfets un suivi des individus à l'origine des violences

Dans une note adressée aux préfets de police, Gérald Darmanin a demandé un suivi des individus «ciblés comme ayant été à l'origine d'actions violentes» lors des émeutes qui ont suivi la mort de Nahel en juin.

Après les nuits d'émeutes qui ont éclaté partout en France à la suite de la mort de Nahel le 27 juin dernier, le ministre de l'Intérieur a renouvelé ses vœux de fermeté à travers des «instructions claires et fortes».

Dans un télégramme adressé aux préfets de police ainsi qu'au directeur général de la police nationale, au directeur général de la sécurité intérieure et au directeur général de la gendarmerie nationale, Gérald Darmanin a demandé de «mobiliser l'ensemble des moyens» afin d'effectuer le suivi «d'individus et groupes d'individus» pouvant être à l'origine des violences commises.

Il précise que ce travail de suivi et de recherche doit être «une priorité» au cours des prochains mois. Le but est de «maintenir durablement la sécurité de nos concitoyens», en particulier à l'approche de «grands évènements sportifs» à l'instar de la Coupe du Monde de Rugby prévue en septembre, et les Jeux Olympiques de 2024.