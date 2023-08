Mort d'Hélène Carrère d'Encausse : qui sont ses trois célèbres enfants ?

Hélène Carrère d'Encausse est décédée ce samedi 5 août. Elle était mère de trois enfants, reconnus dans leurs domaines.

Trois enfants célébres. L'historienne Hélène Carrère d'Encausse, première femme à la tête de l'Académie française et grande spécialiste de la Russie, est décédée ce samedi 5 août à Paris, à l'âge de 94 ans. En 1952, elle a épousé Louis Carrère, dit Carrère d'Encausse, un assureur, avec qui elle a eu trois enfants : Emmanuel, Nathalie et Marina.

Emmanuel, l'écrivain

Emmanuel, âgé de 65 ans, est le premier enfant du couple. Après des études à l’IEP de Paris, il est devenu critique cinéma en presse écrite. Au début des années 80, il a écrit son premier livre intitulé «Werner Herzog». Une dizaine d’années plus tard, il a adapté l’un de ses romans au cinéma. Celui qui est aussi réalisateur a obtenu plusieurs prix durant sa carrière, tels que le prix Renaudot en 2011 et le prix de la Bibliothèque nationale de France en 2018. Récemment, son roman «Yoga» a fait couler beaucoup d’encre. Il a été écrit au moment de sa séparation avec la journaliste Hélène Devynck. Cette dernière a refusé d’apparaître dans cette œuvre autobiographique.

Nathalie, l'avocate

Nathalie, 63 ans, est avocate depuis 1984 et a soutenu un mémoire sur la responsabilité du secteur public hospitalier. À l’instar de sa sœur, Marina, elle a une appétence pour la santé. Elle assiste et conseille des professionnels du domaine et de l’industrie pharmaceutique. Elle a notamment été l’avocate historique des laboratoires Servier dans l’affaire du Mediator, un médicament soupçonné d’avoir causé la mort de plusieurs centaines de personnes en France. Sa sœur, Marina, a soutenu les victimes du médicament. Elles sont devenues, le temps d’une affaire, des ennemies. Durant sa carrière, elle s’est également intéressée aux questions touchant à la déontologie des avocats.

Marina, la médecin

Marina, 61 ans, est certainement la plus célèbre des enfants d’Hélène Carrère d'Encausse. La dernière de la fraterie s'est lancée dans des études de médecine avant d’être rattrapée par un accident qui mettra sa vie entre parenthèses pendant de nombreux mois. Elle a persisté et obtenu son diplôme de docteur en échographie médicale. La médecin apparaît régulièrement à la télévision, d'abord chez TF1 dans le Disney Plus, avant de co-animer, avec complicité, pendant 18 ans, Le Magazine de la santé au côté de Michel Cymes qui quittera l’émission en 2018. Récemment, dans les colonnes de Gala, Marina Carrère d'Encausse a déclaré qu'il n'a pas toujours été facile d'être «la fille de».