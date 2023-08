Incendie dans un foyer d'handicapés en Alsace : «Il est tôt pour tirer des enseignements», affirme Elisabeth Borne

La première ministre Elisabeth Borne s'est rendue, ce mercredi 9 août, à Wintzenheim (Haut-Rhin) après l'incendie qui a touché un gîte pour handicapés. La cheffe du gouvernement a estimé qu'il était «tôt pour tirer des enseignements» concernant le drame qui a fait au moins 11 morts.

Après l'incendie survenu ce mercredi 9 août dans un gîte pour handicapés à Wintzenheim, près de Colmar (Haut-Rhin), et ayant provoqué la mort d'au moins onze personnes, la Première ministre Elisabeth Borne s’est rendue sur place en début d’après-midi.

La cheffe du gouvernement a évoqué un drame «épouvantable». «Je veux dire toute ma tristesse et ma solidarité aux familles qui sont très durement éprouvées. C’est un drame qui nous touche tous au cœur de l’été ici en Alsace, où les élus se sont immédiatement mobilisés, mais également partout en France», a précisé Elisabeth Borne.

«Il est trop tôt aujourd’hui pour tirer des enseignements de ce drame. Une enquête est en cours et permettra de faire toute la lumière (…) Nous allons nous assurer du bon accompagnement et de la bonne prise en charge des victimes et de leurs familles», a-t-elle ajouté.

A son tour, Nathalie Kielwasser, vice-procureure de la République de Colmar, a expliqué qu’il y avait deux parties dans le gîte touché par cet incendie. Les personnes se trouvant au rez-de-chaussée du gîte sont toutes saines et sauves. Néanmoins, concernant celles de l’étage, «5 personnes ont réussi à partir et les 11 autres sont décédées», a indiqué Nathalie Kielwasser.

«On sait que les gens qui étaient à l’étage ont eu des difficultés pour sortir, c’est là que les principaux corps ont été retrouvés. (...) On ne sait pas exactement les raisons pour lesquelles elles ont été piégées par les flammes», a-t-elle ajouté.

Les pensionnaires, qui venaient du Grand-Est, ont un handicap mental léger. Ils étaient en vacances avec des animateurs d’associations originaires de Besançon et de Nancy. Quant à la propriétaire du gîte, qui a déclenché l’alerte après avoir entendu les cris au secours des victimes, elle est en cours d’audition.

Pour rappel, selon une source de la gendarmerie à CNEWS, «l’incendie s’était déclaré vers 6h40», ajoutant que «25 à 30 personnes étaient présentes dans ce gîte». Les pompiers sont arrivés sur place avant 7h. «L’incendie a été rapidement maîtrisé en dépit de la violence des flammes», avait précisé la préfecture du Haut-Rhin dans un communiqué.

«Dix-sept personnes ont été évacuées. On dénombre une personne en urgence relative évacuée vers l’hôpital et une personne choquée», avait-elle précisé. Au total, cette opération a nécessité la mobilisation de «76 sapeurs-pompiers, 4 fourgons incendie, 4 ambulances 1 poste médical avancé et 3 échelles pour circonscrire l'incendie et assurer la prise en charge des victimes ainsi que 40 militaires de la gendarmerie».