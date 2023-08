«Si j’étais tombé, il m’aurait achevé» : le médecin niçois de 80 ans frappé par un patient revient sur sa violente agression

Violemment agressé alors qu'il venait effectuer un contrôle d'arrêt maladie, ce mercredi 9 août à Nice, un médecin généraliste a témoigné de son agression sur l'antenne de CNEWS.

Une séquence choquante qui aurait pu virer au drame. Médecin généraliste pratiquant à Nice (Alpes-Maritimes) depuis des décennies, le docteur Jean-Yves Ollivier a été violemment agressé par un patient lors d’un contrôle d’arrêt maladie, ce mercredi 9 août.

Le médecin de 80 ans s’est confié sur l’antenne de CNEWS sur cette terrible attaque. «Je me suis rendu auprès de cette personne que je ne connaissais pas mercredi après-midi. Il se trouve que j’ai été très mal reçu par cette personne, qui me traitait de malhonnête, de voleur, de mafieux, moi et son employeur», a expliqué le professionnel de santé.

«Je lui ai expliqué que je ne connaissais pas son employeur, que je n’avais rien à voir avec lui et que j’étais là juste pour une mission de contrôle de son arrêt de travail. Je lui ai demandé de m’expliquer les motifs, et il m’a expliqué qu’il était en guerre contre son patron, qu’il en était déprimé et qu’il prenait des antidépresseurs», a ajouté Jean-Yves Ollivier.

Christian Estrosi en soutien du médecin

Après avoir constaté l’état du patient à son domicile, le médecin a estimé que son état ne nécessitait pas un arrêt maladie, provoquant la colère de ce dernier. «Je lui ai demandé de signer la feuille prouvant que je l’avais consulté. À ce moment-là, il m'a arraché la feuille des mains, il m'a directement envoyé un coup de poing dans la figure en m'insultant et m'a roué de coups», a indiqué le médecin sur CNEWS.

Grièvement blessé au visage, Jean-Yves Ollivier a pu échapper au pire grâce à l’aide de passants dans la rue, qui ont arrêté l’agresseur. Mais le médecin a eu peur pour sa vie et sa sécurité. «Ce forcené cherchait à m’assommer. Si j’étais tombé, il m’aurait achevé», a-t-il déclaré.

Le médecin niçois, qui a reçu sept points de suture au visage, a porté plainte contre son agresseur, âgé de 45 ans. De son côté, le maire de Nice Christian Estrosi lui a fait part de son soutien.

«Outré par la sauvagerie de l'agression subie par le Dr Jean-Yves Ollivier, médecin niçois de 80 ans. Merci au passant qui s'est courageusement interposé. Je souhaite que l'auteur soit sévèrement condamné pour cette attaque odieuse contre un soignant», a-t-il indiqué sur Twitter.