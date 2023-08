«Il me poursuivait tout en me frappant» : un médecin niçois de 80 ans violemment agressé par un patient

Un médecin de Nice (Alpes-Maritimes) âgé de 80 ans a été violemment agressé ce mercredi 9 août alors qu’il contrôlait l’arrêt-maladie d’un salarié. Il a décidé de porter plainte après ce déchaînement de violence.

Selon ses propres mots, le docteur Jean-Yves Ollivier a cru que son agresseur «allait le tuer». Continuant d'exercer à l'âge de 80 ans, ce médecin généraliste de Nice (Alpes-Maritimes) a été sauvagement agressé alors qu'il contrôlait l’arrêt-maladie d’un salarié ce mercredi 9 août, explique Nice-Matin.

Suivant le récit fait par le quotidien régional, le médecin niçois est en effet souvent mandaté par une société travaillant pour la Sécurité sociale. Ce faisant, il consacre la plupart de son temps aux «visites à domicile». Concrètement, il se rend chez les employés déclarés en arrêt de travail afin de contrôler leur situation et émettre un avis sur celle-ci.

Et c’est au cours d’une de ces visites que la situation a dégénéré. «Très souvent, je trouve porte close, alors que les salariés sont censés être malades à leur domicile. Cette fois, la personne - un homme de 45 ans qui travaille dans le bâtiment — était dans son appartement. Il m’a d’abord empêché d’entrer chez lui et a commencé à m’insulter me traitant de "voleur", de "mafieux"», a raconté le médecin à nos confrères.

«J’ai commencé à entamer le dialogue et il m’a expliqué qu’il était en conflit avec son employeur, qu’il manquait du matériel, etc. Je lui ai précisé que, selon moi, l’arrêt de travail était injustifié et je lui ai demandé de signer un papier. Il s’est alors mis en fureur et m’a frappé», a-t-il ajouté.

sept points de suture au visage

Sidéré par cet excès de violence et les déchaînements de coups qu’il a reçus, l’octogénaire ne pouvait que s’enfuir. «J’ai pu fuir, alors qu’il me poursuivait tout en me frappant. J’ai cru qu’il allait me tuer. J’ai cru qu’il allait me tuer. Par chance, un passant costaud s’est interposé», a-t-il expliqué.

À la suite de cette agression, le docteur Jean-Yves Ollivier a dû recevoir sept points de suture au visage. Il a porté plainte contre l’homme de 45 ans et a également informé l'Ordre des Médecins.

«Outré par la sauvagerie de l'agression subie par le Dr Jean-Yves Ollivier, médecin niçois de 80 ans. Merci au passant qui s'est courageusement interposé», a réagi le maire de Nice Christian Estrosi.

Outré par la sauvagerie de l'agression subie par le Dr Jean-Yves Ollivier, médecin niçois de 80 ans. Merci au passant qui s'est courageusement interposé. Je souhaite que l'auteur soit sévèrement condamné pour cette attaque odieuse contre un soignant. https://t.co/3O5iVQMMZA — Christian Estrosi (@cestrosi) August 10, 2023

«Je souhaite que l'auteur soit sévèrement condamné pour cette attaque odieuse contre un soignant», a-t-il poursuivi. Contacté ce jeudi par CNEWS, le docteur Jean-Yves Ollivier n'était pas disponible dans l'immédiat.