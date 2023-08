Réseaux sociaux : l'inquiétante tendance des «anti-crèmes solaires»

Sur les réseaux sociaux, plusieurs influenceurs prônent des alternatives à la crème solaire. Certains vont même plus loin et affirment ne plus se protéger face aux rayons du soleil. Une pratique dangereuse selon les médecins.

Une tendance qui a de quoi inquiéter en cette période estivale. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes proposent de ne plus mettre de crème solaire pour se protéger. La raison : profiter des bienfaits du soleil. Un comportement dangereux qui préoccupe les professionnels de la santé.

«Les UV sont beaucoup plus toxiques que l'emploi de ces crèmes», assure Laurence Netter, dermatologue spécialisée. Elle conseille également de ne pas s'exposer au soleil aux heures les plus dangereuses pour le corps humain, à savoir entre midi et 16 heures.

Sous le hashtag «antisunscreen», «anti-crème solaire» en français, certains influenceurs et experts autoproclamés évoquent des agents nocifs présents dans certaines protections solaires. Comme solution alternative, l'huile de coco est mentionnée.

Le nombre de cancers de la peau en progression

Pour Laurence Netter, «la meilleure protection reste encore le chapeau, les lunettes de soleil et la protection vestimentaire».

Force est de rappeler qu'à long terme, une surexposition au soleil peut aboutir à un vieillissement prématuré de l'épiderme ou encore dans les cas plus graves à des cancers de la peau.

Selon La Ligue contre le cancer, le nombre de cancers de la peau est en progression. Le risque d'en développer un est, aujourd'hui, de 1 sur 100.