Emeutes à Jeumont : 3 jeunes suspectés d'être impliqués dans deux incendies interpellés

À Jeumont, dans le Nord, trois jeunes ont été interpellés pour des faits qui remontent au mois de juin dernier, lors des émeutes qui ont touché le pays, a-t-on appris ce vendredi de source policière.

Ce mercredi 16 août, trois jeunes hommes ont été arrêtés à Jeumont, dans le Nord. Selon nos informations, ces derniers sont suspectés d'avoir pris part aux émeutes dans la nuit du 29 au 30 juin, et plus particulièrement à l'incendie d'un cinéma et à des dégradations d'un centre socio-culturel ainsi que du bâtiment de la police municipale.

C'est la vidéo protection de la ville qui a permis d'identifier les trois individus : Benjamin, Maxime et Kilyan, respectivement âgés de 18, 19 et 21 ans. Tous étaient déjà connus des services de police avant d'être interpellés.

D'après la même source, le préjudice de leurs actes est évalué à plus de 455.000 euros.

Pour rappel, de nombreuses villes du pays ont été touchées par des violences urbaines en réaction à la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans tué le 27 juin dernier par un tir de police lors d'un contrôle routier.

Des nuits de tension, qui avaient notamment donné lieu à des dégradations et à des scènes de pillage partout en France.