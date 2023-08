Incendie mortel à Grasse : le suspect placé en détention provisoire

Mis en examen depuis le drame, l'homme suspecté d'être à l'origine d'un incendie qui a coûté la vie à trois personnes, dimanche 13 août à Grasse (Alpes-Maritimes), a été incarcéré ce vendredi par le juge des libertés et de la détention.

Il avait fini par reconnaître avoir jeté sa cigarette allumée dans la cage d'escalier du bâtiment. L'homme soupçonné d'être le responsable de l'incendie d'un immeuble ayant coûté la vie à trois personnes dimanche dernier à Grasse (Alpes-Maritimes) a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, a indiqué le parquet de Grasse ce vendredi 18 août.

Agé de 47 ans, le suspect avait mardi dernier, selon le parquet, reconnu «être à l'origine» du drame mais de façon «involontaire». Cet homme sans antécédents judiciaires avait nié dans un premier temps toute implication quant à l'origine du sinistre.

L'exploitation d'images de vidéoprotection de la ville avait toutefois permis de repérer «un individu quittant l'immeuble deux minutes avant que les caméras ne détectent un début d'incendie», à 2h49 dimanche matin, toujours selon les informations du procureur de la République de Grasse, Damien Savarzeix.

Les investigations avaient ensuite permis de remonter jusqu'au suspect qui avait été interpellé en début de soirée dimanche. Placé en garde à vue dans la foulée, puis déféré mardi devant un juge d'instruction, il avait été mis en examen pour «dégradations volontaires par incendie ayant entraîné la mort, dégradations volontaires par incendie ayant entraîné une infirmité permanente, dégradations volontaires par incendie ayant entraîné une interruption totale de travail supérieure à huit jours, et dégradations volontaires par incendie», a précisé le parquet, qui a indiqué ce vendredi que l'homme était désormais placé en détention provisoire à l'issue

Trois morts et trois blessés graves

Trois personnes, deux femmes et un homme, sont mortes dans cet incendie parti de la cage d'escalier de cet immeuble de cinq étages situé dans le centre historique de Grasse.

Vendredi, les victimes décédées étaient toujours en cours d'identification. Deux d'entre elles ont péri dans les flammes et une autre, qui s'était probablement défenestrée pour tenter d'échapper au feu, avait été retrouvée inanimée par les pompiers devant le bâtiment.

Par ailleurs, trois personnes ont également été grièvement blessées dans le drame, dont l'une était toujours, selon les informations disponibles, en urgence vitale vendredi.

une Pauvreté importante et des immeubles vétustes en pagaille

Le Monde et Nice-Matin affirment que le suspect travaillait comme serveur à la Brasserie des Aires, située au pied de l’immeuble incendié, et qu'il serait revenu sur les lieux de l’incendie peu après le drame. Son examen psychiatrique a conclu, à ce stade, à son entière responsabilité pénale.

Connue pour ses parfumeries et ses boutiques élégantes, la ville de Grasse, située au nord de villes plus prospères comme Antibes, Cannes ou Mougins, connaît néanmoins un fort taux de pauvreté, de plus de 38%.

Il est en grande partie la conséquence directe de fermetures d'usines dans les années 1970 et 1980 dépassées par la mondialisation et qui ont plongé de nombreux habitants, dont une bonne part issue de la classe ouvrière immigrée, dans la pauvreté. La ville compte ainsi de nombreux immeubles vétustes même si des opérations de rénovation y sont menées depuis des années.