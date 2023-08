«Les Ecologistes doivent être responsables et ne pas inviter Médine à leurs journées d’été», estime la ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations

Bérangère Couillard, la ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, a regretté la présence du rappeur Médine, accusé d’antisémitisme, aux journées d’été EELV. Elle a appelé les écologistes à «prendre leurs responsabilités» en annulant l’invitation.

Une polémique qui fait vivement réagir la classe politique française. Invitée dans l’émission «L’Heure des Pros» sur CNEWS ce lundi, Bérangère Couillard, la ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, a critiqué l’invitation du rappeur Médine aux universités d’été EELV du 24 au 26 août.

«Aurélien Taché et les représentants d’EELV doivent être absolument vigilants. Ils sont des responsables politiques et il faut qu’ils prennent ainsi leurs responsabilités. Ils font aussi le lien avec l’invitation du rappeur Médine dans leur événement qu’ils organisent pour la rentrée des Ecologistes. Je pense qu’ils doivent être responsables et ne pas inviter cette personne», a jugé l’ancienne députée de Gironde.

Selon elle, les élus écologistes n’ont pas fait un choix judicieux en invitant cet artiste ciblé par une polémique liée à un tweet jugé antisémite depuis quelques semaines.

«Je crois qu’il s’agissait d’inviter un artiste, là pour le coup un rappeur, à venir parler des banlieues. Je pense qu’il y en a beaucoup qui peuvent venir, qui ont un discours qui n’est pas antisémite et qui peuvent parler des banlieues sans forcément inviter Médine aux universités d’été… Je pense que ce n’est pas raisonnable de la faire», a appuyé celle qui exerçait le rôle de secrétaire d’Etat chargée de l’Ecologie avant le dernier remaniement.

Elle a pris pour exemple l’eurodéputée écologiste Karima Delli, qui a elle aussi vivement critiqué le choix de son parti politique d’inviter le rappeur aux universités d’été EELV.

«Je trouve que ça a été particulièrement visible et courageux de la part de Karima Delli de dénoncer cette invitation en disant que ce n’est ni un tribunal, ni une tribune pour le rappeur Médine. Je pense qu’il faut être en effet en responsabilité et ne pas l’inviter parce que les propos qu’il a tenus notamment dernièrement sur une femme dont la famille a été déportée en faisant un jeu de mots sur le nom de famille, c’est condamnable et irresponsable», a conclu Bérangère Couillard.

Un tweet de Médine à l'origine de la polémique

A l’origine de la polémique, un tweet posté par Médine le 10 août dernier. Ce dernier a été publié en réponse à une attaque le visant lui et Mathilde Panot la même journée en provenance de l’essayiste Rachel Khan.

Critiqué par cette dernière sur «l’utilisation ironique du mot rescapé», le rappeur du Havre a fait un jeu de mot intégrant le nom de famille de l’essayiste, avant de la critiquer vivement. «ResKHANpée : personne ayant été jetée par la place Hip Hop, dérivant chez les social traîtres et bouffant au sens propre à la table de l’extrême droite», a tweeté l’artiste, avant d’ajouter avec un astérisque que cette phrase ne faisait «aucune allusion à une quelconque origine ou histoire familiale».

ResKHANpée : personne ayant été jetée par la place Hip Hop, dérivant chez les social traîtres et bouffant au sens propre à la table de l’extrême-droite https://t.co/HG9qkIdOpH — Médine (@Medinrecords) August 10, 2023

Jugés antisémites par une grande partie de la classe politique en raison de la déportation d’une partie de la famille de la mère de Rachel Khan, ces propos ont fait le buzz.

L’eurodéputée écologiste Karima Delli a même estimé inconcevable de «soutenir et cautionner l’invitation de Médine» aux universités d’été d’EELV. «On n'invite pas quelqu'un qui s'amuse à des jeux de mots malsains avec le nom d'une personne dont les grands parents ont été déportés parce que juifs. C’est un tweet antisemite, sans guillemet», a tweeté cette dernière, accompagnant chacune de ses publications du hashtag #MedineFallaitPasLInviter.

Je suis une écologiste et une femme de gauche, viscéralement attachée au respect des gens, à la liberté, l'égalité, la solidarité & la laïcité.





Dès lors, je ne peux soutenir & encore moins cautionner, l’invitation de Médine.



Oui, #MedineFallaitPasLInviter — Karima Delli (@KarimaDelli) August 18, 2023

Mise sous pression par les cadres de son parti, la secrétaire nationale du parti écologiste Marine Tondelier a clos le débat ce vendredi en promettant d'être «extrêmement attentive à ce que Médine dira» jeudi et «les jours qui suivront». Elle a néanmoins reconnu que le rappeur a exprimé un antisémitisme insidieux», comme d'autres personnes «qui ne prennent pas conscience de la portée de leurs propos».

Malgré la polémique, Marine Tondelier et Médine doivent toujours débattre ce jeudi en fin de journée lors des universités d'été d'Europe-Ecologie-Les-Verts au Havre.