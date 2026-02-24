Égalité hommes-femmes : l’accès égalitaire au marché du travail n’est une réalité nulle part, observe la Banque mondiale

Dans son rapport annuel consacré aux femmes, aux affaires et au droit (WBL) paru mardi 24 février, la Banque mondiale indique que les femmes et les hommes ne sont pas sur un même pied d'égalité pour accéder au marché du travail et cela nulle part sur la planète.

Un constat alarmant. L’accès pleinement égalitaire au marché du travail entre les hommes et les femmes n'est une réalité dans aucun pays de la planète, a indiqué ce mardi la Banque mondiale dans son rapport annuel consacré aux femmes, aux affaires et au droit (WBL).

Ainsi, selon le rapport, même lorsque des lois sont votées, les conditions de leur application ne sont réelles que dans environ la moitié des cas, soulignant l'énorme travail qu'il reste à réaliser entre le vote d'un texte et son application concrète.

«Même dans les économies ayant réalisé les réformes, les femmes doivent faire face à des contraintes dans l'accès au travail, la création d'entreprise et concernant la sécurité nécessaire pour profiter des opportunités qui peuvent exister», a souligné Indermit Gill, le chef économiste de la Banque mondiale.

Une égalité serait bénéfique pour la société

Le rapport, dont la méthodologie a été révisée, prend en compte les textes de lois votés, mais aussi les services publics mis en place afin de soutenir l'activité professionnelle des femmes et l'application réelle des textes.

La Banque a par ailleurs souligné l'importance de réaliser les réformes nécessaires alors que 1,2 milliard de personnes, dont naturellement la moitié de femmes, entreront sur le marché du travail dans les dix prochaines années.

«Beaucoup y entreront dans des régions où les barrières sont les plus marquées et où l'effet positif sur la croissance» que leur participation au marché du travail permettrait «est le plus nécessaire», a relevé la responsable du rapport, Tea Trumbic.

«Assurer l'accès égalitaire aux opportunités pour les femmes est bénéfique pour les sociétés dans leur ensemble, pas uniquement pour les femmes», a-t-il insisté.

Les données de la Banque mondiale établissent en effet que, dans les pays où les femmes disposent de plus d'opportunités en la matière, le taux de participation des hommes au marché du travail est également le plus élevé.

L’Espagne en pointe

Sans surprise, les économies avancées sont celles où les conditions sont le plus proche de l'égalité, avec l'Espagne en tête de peloton, selon les statistiques publiées dans le rapport. A l'inverse, les pays du Moyen-Orient et du Pacifique sont encore à la traîne.

Ainsi, ce ne sont que 4% des femmes qui vivraient dans des pays proposant des conditions proches de l'égalité.

Toutefois, les principaux progrès relevés sont venus de pays à bas revenus ou en développement, en particulier d'Afrique et du Proche-Orient, à commencer par l’Égypte, Madagascar ou la Somalie.

Dans ces zones, la Banque mondiale a noté des efforts notamment pour réduire les restrictions d'accès à certains métiers, imposer un salaire égal à tâche équivalente ou créer des congés parentaux.

Au total, près de 70 pays ont voté une centaine de réformes, en cumulé, afin d'améliorer l'accès des femmes au marché du travail et à l’entrepreneuriat, entre 2023 et 2025.