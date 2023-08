Rappel de produit : attention, ces piles ne doivent pas être utilisées

Des paquets de deux et de quatre piles Energizer vendus en grandes surfaces ont fait l’objet d’un rappel de produits de la part du gouvernement. Ces produits sont déclarés dangereux pour les enfants.

Eloignez vos enfants des paquets de deux et de quatre piles plates Energizer. Le site Rappel conso vient d’émettre un bulletin d’alerte à propos de ce produit. Si les piles ne posent pas de problèmes de sécurité, l’emballage est déclaré comme étant dangereux.

En effet, suite aux tests de courbure ou de torsion de l'emballage, les produits ont une fente plus longue que la taille maximale autorisée et présentent donc un risque d'accès à la pile bouton pour un enfant, et donc un risque d'intoxication.

Les piles sont commercialisées dans la France entière depuis le 1er août 2023 et elles ont été vendues jusqu’au 18 août. Il est conseillé de rapporter le produit au point de vente, contacter le point de vente ou contacter le service consommateur.

Un numéro a été communiqué pour obtenir plus d’informations : 0134802763. Les clients peuvent être remboursés jusqu’au 31 décembre 2023.