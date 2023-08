Impôts 2023 : l’allocation de rentrée doit-elle être déclarée ?

Le 16 août dernier, l'ARS (allocation de rentrée scolaire) a été versée par la CAF aux familles les plus modestes, afin d'acheter des fournitures scolaires pour leurs enfants. Compris entre 398 et 435 euros par enfant, ce montant est-il imposable ?

La rentrée scolaire représente un véritable budget et parfois un casse-tête pour les familles. Pour éviter de plomber les finances des Français modestes durant l'été, les caisses d’allocations familiales (CAF) leur versent, tous les ans, une aide, dont le montant varie, en fonction du nombre d’enfants à charge et l’âge : 398 euros pour les 6 à 10 ans, 420 euros pour les 11 à 14 ans et enfin 435 euros pour les 15 à 18 ans.

Petite nouveauté cette année : pour lutter contre l'inflation (augmentation des fournitures scolaires de 10%), l'ARS a été revalorisée à 5.6%.

PAS BESOIN DE DÉCLARER

Bien qu’elle soit calculée en fonction du plafond de ressources des foyers, les Français qui reçoivent cette aide n'ont pas besoin de la déclarer à l'administration fiscale.

L'allocation de rentrée scolaire, qui concerne environ trois millions de Français, n’est pas la seule prestation sociale à ne pas être imposable. Les allocations familiales, la prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE), la bourse d'étude pour les étudiants, les allocations logement ou de soutien familial n'ont également pas vocation à être déclarées.

En revanche, les allocations chômage, les indemnités journalières, les pensions d'invalidités, les titres restaurants, ou encore les chèques vacances doivent, eux, être déclarés à l'administration fiscale, puisque ces aides dépassent les plafonds fixés par l'État.