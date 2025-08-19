Allocation de rentrée scolaire 2025 : peut-on s'acheter autre chose que des fournitures avec cette aide ?

À partir du mardi 19 août, l’allocation de rentrée scolaire 2025 sera versée aux familles concernées. Officiellement, cette aide est destinée aux achats liés à la scolarité. Dans la réalité, son usage est souvent plus large.

Près de trois millions de familles sont concernées par cette allocation, qui s’élève à un minimum de 423,48 euros. L’allocation de rentrée scolaire (ARS), destinée à aider les parents à équiper leurs enfants pour la rentrée, ne se limite pas aux fournitures scolaires.

«L’ARS permet d’acheter matériels, fournitures et équipements pour l’école», rappelle sur son site la CAF, qui verse cette aide avec la MSA. Selon les chiffres officiels, la dépense moyenne en fournitures scolaires s’élève à environ 150 euros par enfant, mais elle varie selon le niveau de scolarité. Pour certains cursus professionnels, le coût est bien plus élevé, notamment en raison de l’achat de tenues ou de matériel spécialisé, comme des couteaux pour la cuisine ou du matériel d’hôtellerie.

Vêtements, loisirs et assurance scolaire financés par l'aide

Le reste de l’enveloppe est donc utilisé autrement. Une étude menée en 2023 par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf) révèle que les fournitures scolaires (cahiers, stylos, livres, etc.) ne représentent que 11 % des dépenses des familles bénéficiaires. L’ARS sert principalement à financer les vêtements (28 %) et la cantine (26 %). Elle contribue aussi aux frais liés aux activités extrascolaires, aux équipements de sport et de loisirs, au transport scolaire ou encore à l’assurance scolaire.

En pratique, aucun texte de loi n’impose d’utiliser l’ARS exclusivement pour la scolarité. Aucun contrôle n’est effectué et les tickets de caisse n’ont pas à être conservés. Auquel cas, le gouvernement opterait plus comme un système de chèque, directement destiné aux achats visés, comme les chèques énergie.

Les études de la CAF montrent, toutefois, que l’allocation est très largement orientée vers des dépenses liées à l’école. En 2018, Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé, affirmait que «l’utilisation de la prestation apparaît ainsi pleinement conforme aux finalités pour lesquelles elle a été mise en place».

En 2025, les montants de l’allocation ont été revalorisés en suivant l’inflation. Les familles percevront, sous conditions de ressources, 423,48 euros pour un enfant de 6 à 10 ans, 446,85 euros pour un enfant de 11 à 14 ans et 462,33 euros pour un adolescent de 15 à 18 ans.

Malgré ce soutien, la Cnaf indique que 16 % des bénéficiaires déclarent devoir emprunter ou recevoir de l’aide financière de leur entourage pour faire face aux dépenses de la rentrée.