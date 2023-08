Inflation, dépenses publiques, impôts… Ce qu’il faut retenir du discours de rentrée de Bruno Le Maire

Le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, a présenté ce jeudi les priorités économiques du gouvernement pour la rentrée de septembre et les prochains mois. La majorité souhaite mettre l’accent sur la lutte contre l’inflation, mais également sur la réduction des dépenses publiques et la valorisation du travail.

Après la pause estivale, le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, s’est rendu ce jeudi 24 août en Haute-Savoie. Il a tout d’abord visité l’entreprise Fournier, fabricant de meubles de cuisine et de salles de bain, avant de se rendre dans la commune d’Alex, d’où il a prononcé un discours sur les objectifs de la rentrée pour le gouvernement.

Lutte contre l’inflation

Bruno Le Maire a tout d’abord répondu à l’une des grandes inquiétudes des Français, qui continuent de voir les prix augmenter. «La priorité immédiate, c’est le combat contre l’inflation», a-t-il reconnu.

Pour trouver des solutions, le ministre a annoncé l’organisation dès la semaine prochaine d’une nouvelle réunion entre Bercy et les industriels et distributeurs, pour «faire le point sur la lutte contre la vie chère». Il a également annoncé rendre publics les résultats de l’enquête de la DGCCRF sur les prix des fournitures scolaires, «pour qu’il n’y ait aucun abus sur les prix des fournitures scolaires, ni chez les industriels, ni chez les distributeurs».

Fiscalité

Le ministre de l’Économie a assuré qu’il respectera le mot d’ordre d’Emmanuel Macron et la promesse de l’exécutif depuis six ans : «Nous continuerons à baisser les impôts des ménages comme des entreprises», a-t-il promis. «Nous tiendrons notre engagement au plus tôt de la baisse d’impôts des ménages de deux milliards d’euros. Nous tiendrons notre engagement de baisse des impôts de production et de suppression définitive de la contribution sur la valeur ajoutée», a-t-il complété.

Il a cependant confirmé l’étalement de la suppression de la CVAE, la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, d’ici à fin 2027, alors que le gouvernement avait initialement prévu sa suppression définitive en 2024.

Atteindre le plein emploi

«Le travail restera la valeur cardinale de notre politique économique», a assuré Bruno Le Maire, souhaitant continuer les efforts pour atteindre le plein emploi, c'est-à-dire baisser le taux de chômage de 7% à 5%. Pour cela, il souhaite rendre le travail plus attractif que les prestations sociales, et a une nouvelle fois incité les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires.

Le gouvernement souhaite également mettre l’accent sur l’actionnariat des salariés pour encourager à la création de valeur au sein même des entreprises.

Avec Olivia Grégoire, ministre chargée des petites et moyennes entreprises, Bruno le Maire souhaite également lancer dans les trois mois les Assises de la Simplification pour les TPE et PME pour réfléchir à supprimer certaines normes et règles qui rendent leur développement plus difficile.

Baisser les dépenses publiques

Face à la pression des agences de notation, Bercy se voit dans l’obligation de tailler dans les dépenses publiques. «Cela demande des décisions difficiles, mais qui seront rentables pour l’avenir du pays», a reconnu le ministre de l’Économie.

«Je vous annonce que nous aurons 5 milliards d’euros de crédit de l’État pour 2023 pour réduire notre dépense publique. Nous irons chercher un milliard d’euros de trésorerie chez les opérateurs qui ont des trésoreries importantes», a déclaré Bruno Le Maire.

Il a également confirmé les économies annoncées par la suppression du dispositif Pinel, et la sortie des boucliers tarifaires sur le gaz et l’électricité.