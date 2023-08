Météo : voici les 17 départements placés en vigilance rouge canicule

Dix-sept départements du pays restent en alerte rouge canicule pour la journée de jeudi 24 août, tandis que 63 départements sont placés en vigilance orange canicule et orage.

La canicule se poursuit, les orages arrivent. Après deux jours de très fortes chaleurs, pour la journée de jeudi 24 août, Météo-France a maintenu 17 départements (contre 19 la veille) en alerge rouge canicule. Par ailleurs, 63 autres départements sont placés en vigilance orange, notamment en raison des orages.

Dans le détail, l'alerte rouge canicule concerne l'Ardèche, l'Ain, l'Aveyron, la Drôme, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Isère, la Loire, la Haute-Loire, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Rhône, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et enfin le Vaucluse.

17 départements en Rouge



63 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/hqMmmF8b9w — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 24, 2023

A noter que 39 départements ont quant à eux, été maintenus en vigilance orange pour canicule. Il s'agit de l'Allier, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l'Ariège, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Cantal, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, la Haute-Corse, l'Hérault, la Côte-d'Or, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Gironde, l'Indre, le Jura, les Landes, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, les Deux-Sèvres, le Var, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne et le Territoire de Belfort.

De plus, il est important de souligner que la journée de mercredi a été la plus chaude enregistrée après un 15 août en France, avec un indicateur thermique national de 27,5 °C, battant les records pour cette période de l'année établis les deux jours précédents, a annoncé Météo-France.

«On est sur une série de trois journées les plus chaudes enregistrées après un 15 août à l'échelle de la France», a souligné Lauriane Batté, climatologue au sein de l'établissement public.

Des orages à prévoir jeudi et vendredi

Dans le même temps, quelque 24 départements de la moitié Nord du pays sont en vigilance orange pour orages : l'Aisne, le Calvados, l'Eure, l'Eure-et-Loir, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, la Sarthe, Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d'Oise.

Et pour cause, une dégradation orageuse est attendue dans la journée sur la moitié nord, notamment avec des orages isolés dans un premier temps, a averti Météo-France. Cette dégradation se poursuivra vendredi et les orages seront accompagnés de grêle, de fortes pluies, lais également de rafales de vent pouvant atteindre les 80 à 100 km/h.