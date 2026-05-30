Météo : une chute brutale des températures attendue la semaine prochaine

Alors que 24 départements restent en vigilance jaune canicule ce samedi et que Paris demeure en vigilance orange, une baisse marquée des températures est attendue dès ce dimanche. Elle s'accompagnera d'orages et de précipitations.

On l'attendait avec impatience. L'arrivée d'un flux océanique plus frais, plus humide et nettement plus instable entre dimanche et mardi devrait entraîner une chute significative du thermomètre au cours de la semaine prochaine. Un soulagement après la vague de chaleur étouffante qui a touché une grande partie du pays en cette fin mai.

Concrètement, le puissant blocage anticyclonique à l'origine des températures caniculaires de ces derniers jours va céder la place à ce courant océanique apportant avec lui une masse d'air beaucoup plus tempérée. Ce changement brutal devrait favoriser l'apparition d'orages et de précipitations un peu partout en France.

Une baisse des températures spectaculaire

D'ici le début de la semaine prochaine, les températures pourraient chuter de 10 à 15 °C dans certaines régions de l'ouest et du nord du pays. Le dôme de chaleur qui maintenait des maximales autour de 30 à 35 °C devrait s'affaisser, permettant le retour à des valeurs plus proches des normales de saison comprises entre 18 et 24 °C.

Météo France

Dans le sud-est, il faudra encore attendre un petit peu pour souffler puisque la baisse des températures se fera plus progressivement. La chaleur excessive finira néanmoins par reculer.

Orages, pluies et vent sont au programme

Le retour des pluies et des orages sera également le bienvenu. Les orages liés au changement de masse d'air sont attendus principalement du nord-est au centre-est dans la journée de mardi.

Une deuxième perturbation océanique active est prévue entre mardi et jeudi apportant un nouvel épisode de pluies et d'averses sur une large partie du territoire.

Au cours de la semaine prochaine, le vent va également se renforcer, notamment sur la moitié nord entre mercredi et jeudi avec des rafales comprises entre 50 et 80 km/h. Dans le sud-est, le mistral et la tramontane pourront atteindre 70 à 80 km/h.