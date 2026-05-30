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Canicule : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Par CNEWS
Publié le

Météo-France a placé 14 départements en vigilance jaune pour un risque de canicule concernant ce dimanche 30 mai.

Une chute brutale des températures à prévoir dès dimanche dans une majeure partie du pays. Météo-France a placé 14 départements en alerte jaune pour un risque de canicule concernant ce dimanche.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Aube, la Drôme, l’Isère, la Marne, le Rhône, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Les orages attendus sur une large partie de la moitié nord dès samedi après-midi devraient faire chuter le mercure. La pluie devrait même faire son apparition sur les Hauts-de-France et l’Ile-de-France samedi après-midi, avant de se généraliser dans la moitié nord de l’Hexagone dans la soirée de samedi.

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Cette dépression orageuse va gagner progressivement l’est du pays ce dimanche, avant de laisser place au soleil ce lundi mais avec des températures comprises entre 20 et 25 °C dans l’après-midi.

vigilance météoalerte jauneCanicule

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