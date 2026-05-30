Canicule : voici les 14 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Météo-France a placé 14 départements en vigilance jaune pour un risque de canicule concernant ce dimanche 30 mai.

Une chute brutale des températures à prévoir dès dimanche dans une majeure partie du pays. Météo-France a placé 14 départements en alerte jaune pour un risque de canicule concernant ce dimanche.

© Météo-France

Les départements concernés sont l’Aube, la Drôme, l’Isère, la Marne, le Rhône, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l’Yonne, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Les orages attendus sur une large partie de la moitié nord dès samedi après-midi devraient faire chuter le mercure. La pluie devrait même faire son apparition sur les Hauts-de-France et l’Ile-de-France samedi après-midi, avant de se généraliser dans la moitié nord de l’Hexagone dans la soirée de samedi.

Cette dépression orageuse va gagner progressivement l’est du pays ce dimanche, avant de laisser place au soleil ce lundi mais avec des températures comprises entre 20 et 25 °C dans l’après-midi.