«La Grande Interview» : Sonia Mabrouk aux commandes dès lundi du nouveau rendez-vous matinal de CNEWS et d'Europe 1

Après «Le Grand Rendez-Vous», co-diffusé chaque dimanche sur CNEWS et Europe 1, Sonia Mabrouk s'apprête à prendre les rênes, dès lundi 28 août à 8h10, d'un nouveau rendez-vous matinal co-diffusé en semaine sur les deux antennes : «La Grande Interview».

Un nouveau défi pour la journaliste. Bien connue des téléspectateurs de CNEWS et des auditeurs d'Europe 1, Sonia Mabrouk va, après «Le Grand Rendez-Vous», combiner à nouveau les forces des deux antennes en dirigeant un grand entretien matinal, diffusé cette fois en semaine.

Baptisé «La Grande Interview», et ainsi co-diffusé du lundi au jeudi à 8h10 en direct et en simultané sur CNEWS et Europe 1, ce nouveau rendez-vous verra, chaque matin, une personnalité du débat politique répondre aux questions de la journaliste. Son collègue, le journaliste Romain Desarbres et présentateur de «La Matinale», assurera, quant à lui, «La Grande Interview» tous les vendredis.

François-Xavier Bellamy pour premier invité

La première «Grande Interview» matinale de Sonia Mabrouk sera diffusée ce lundi 28 août à 8h10. Pour l'occasion, le premier invité est François-Xavier Bellamy, eurodéputé et vice-président exécutif des Républicains.

«La Grande Interview» de La Matinale CNEWS - Europe 1 se veut être un échange direct afin d'aller au fond des sujets. Réputée pour sa pugnacité et sa parfaite connaissance des dossiers, Sonia Mabrouk a en effet tout pour faire de ce nouveau rendez-vous un passage obligé.

S'exprimant sur le réseau social X (anciennement Twitter) l'intéressée a par ailleurs dit être «très heureuse de mener cette grande interview et de prendre le relai de (sa) consœur et amie Laurence Ferrari». Cette dernière lui a d'ailleurs répondu assurant également être «très heureuse de passer aujourd’hui le relai» à Sonia Mabrouk qui saura «relever le défi avec brio».

En cette rentrée politique et médiatique, il est enfin à noter que Sonia Mabrouk continuera d'animer, du lundi au jeudi, «Midi News» (de 12h à 14h sur CNEWS), mais aussi et toujours «Le Grand Rendez-Vous», chaque dimanche de 10h à 11h (sur CNEWS et Europe 1). De son côté, Laurence Ferrari reste à la présentation de «Punchline», du lundi au jeudi de 17h à 18h sur CNEWS, et de 18h à 19h sur CNEWS et Europe 1.