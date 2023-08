Vélo électrique 2023 : attention, cette prime à l'achat va baisser au 1er septembre, voici comment en bénéficier

Dès le 1er septembre, les montants et conditions d’aide à l’achat d’un vélo électrique vont changer en Île-de-France. Voici tout ce qu'il faut savoir.

La région Île-de-France a prévu des modifications concernant son dispositif d’aide à l’achat d’un vélo électrique à compter du 1er septembre. Ces ajustements vont à la fois toucher les montants et les modalités d'attribution de cette prime.

Jusqu'à présent plafonnée à 500 euros, l'aide pour l'acquisition d'un vélo à assistance électrique (VAE) sera réduite à 400 euros. Cette somme s’appliquera dans la limite de 50% du prix d'achat, toutes taxes comprises du vélo et de ses accessoires. Ces derniers incluent les paniers, les sacoches, les casques, les antivols et les éléments améliorant l’utilisation ou la maniabilité du vélo, comme les pédales, le guidon, la transmission, les clignotants, rétroviseurs, etc.

Une aide cumulable

Malgré cette diminution du montant de l'aide, celle-ci sera désormais plus facilement cumulable avec celles des autres collectivités locales d'Île-de-France, notamment Paris ou encore les communes de Courbevoie, Pantin et Charenton. «L’idée n’est pas de réduire l’enveloppe budgétaire. Au contraire, celle-ci va augmenter avec de nouvelles aides. L’aide sera simplifiée et distribuée de façon plus rapide», a expliqué Valérie Pécresse, présidente de la région. «Nous simplifions désormais le système, en passant l’aide de 500 à 400 euros, mais en la rendant cumulable avec les aides des communes, pour les encourager à soutenir l’achat de vélos », a-t-elle ajouté.

Le cumul de l’aide régionale avec une aide locale était plafonné à 500 euros jusqu’à présent. Dès septembre, il sera donc possible d'additionner l'aide de 400 euros d'Île-de-France Mobilités avec l'aide de la commune. Ce, sans limite de montant.

Un nouveau portail pour les demandes

Afin de percevoir la subvention, il est nécessaire de remplir certains critères. À savoir :

- Résider en Île-de-France.

- Être majeur, sauf pour les vélos mécaniques, pour lesquels l'aide est réservée aux 15-25 ans inclus.

- Avoir acheté un vélo neuf en conformité avec la réglementation en vigueur, selon différentes dates d'application en fonction du type de vélo.

- S'engager à ne pas revendre le vélo pendant une période de trois ans.

- Ne pas avoir déjà bénéficié d’une aide à l’achat de vélo d’Île-de-France Mobilités.

- Faire la demande en ligne sur le site d’Île-de-France Mobilités dans les 24 mois suivant l’achat du vélo.

- Fournir les pièces justificatives demandées, comme la facture du vélo et des accessoires, un justificatif de domicile, un avis d’imposition, etc.

Le versement s'effectuera par virement bancaire dans un délai de quatre mois après l'instruction du dossier. À noter qu'auparavant, il fallait attendre cinq ans entre deux demandes d'aides pour l'achat d'un nouveau vélo, mais ce délai est réduit à trois ans pour promouvoir la mobilité douce.

À partir de septembre prochain, un nouveau portail Internet sera mis en place sur le site d'Île-de-France Mobilités pour soumettre des demandes de subventions liées aux nouvelles aides. Pour ceux qui se procurent un vélo et n'ont pas encore bénéficié d'une aide, il suffira de conserver les factures et les justificatifs pour effectuer une demande à la rentrée suivante.

De nouvelles subventions pour le vélo

D'autres nouveaux dispositifs de subvention seront également proposés. Les jeunes Franciliens âgés de 15 à 25 ans pourront bénéficier d'une aide de 100 euros pour l'achat d'un vélo sans assistance électrique, neuf ou reconditionné, à condition d’être acheté chez un professionnel plutôt que sur Internet.

Île-de-France Mobilités introduira également une nouvelle aide de 200 euros pour l'achat d'un kit d'assistance électrique. Cette mesure concerne les entreprises qui se spécialisent dans la transformation de vélos classiques en vélos à assistance électrique, notamment ceux au niveau de la roue. Jusqu'à présent, ces dispositifs n'étaient pas éligibles à une aide.

Les entreprises comptant moins de 50 employés pourront recevoir une subvention de 150 euros par an pour la location de vélos à assistance électrique pour leurs salariés, avec une limite de cinq vélos par entreprise et une durée de validité de trois ans pour ce financement.