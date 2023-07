Bac 2023: voici comment toucher les primes accordées aux bacheliers

Pour soutenir les meilleurs nouveaux bacheliers 2023, l’Etat, les collectivités et certaines banques accordent des bourses et des primes très intéressantes. Voici ce qu'il faut savoir pour en profiter.

Ce mardi 4 juillet, dès 8 heures du matin, les résultats du baccalauréat 2023 ont été dévoilés aux 710.000 candidats inscrits. Pour 84,9% d’entre eux, l'obtention de ce diplôme marque un tournant décisif. En effet, elle annonce très souvent le début de leurs études supérieures (78,6% des bacheliers), de leur vie professionnelle ainsi que les prémices de leur indépendance financière. Pour accompagner ces jeunes, nombreuses sont donc les aides accordées par l'Etat ou les collectivités, et variées sont les offres proposées par les banques.

L’aide au mérite

L’aide au mérite est destinée aux bacheliers ayant obtenu une mention «très bien» et dont le revenu des parents est modeste. Proposée par l’État, elle permet d’obtenir, en plus d’une bourse, un complément de 100 euros mensuel étalé sur une année scolaire.

Pour en bénéficier, il suffit de déposer un dossier social d’étudiant éligible aux bourses sur les critères sociaux, avoir eu une mention «très bien» au bac et intégrer un établissement supérieur à la rentrée prochaine.

Les bourses accordées par les collectivités locales

Toutes mentions confondues, les bacheliers ayant eu une mention peuvent prétendre à une bourse selon leur ville, leur département ou leur région de résidence. Le plus simple est de contacter directement la mairie, le conseil départemental ou régional pour en savoir plus.

Les primes offertes par les banques

Les banques tentent d’attirer les jeunes en proposant des primes à l’ouverture d’un compte sur présentation du relevé de notes du baccalauréat. Moins nombreuses que les années précédentes, ces offres présentent toutefois un réel intérêt financier, s'élevant parfois à 250 euros et concernant toutes les mentions.

Chez BNP Paribas, il est possible de bénéficier de packs avantageux qui offrent, entre autres, des bons d'achat et l'accès gratuit à de nombreuses activités en France (activités culturelles et sportives, parcs à thème, parcs aquatiques etc).

Au CIC, le montant de la prime offerte varie en fonction des résultats scolaires: 160 euros pour les mentions «Ttrès bien», 80 euros pour les mentions «bien» et 40 euros pour les mentions «assez bien». L'argent est ensuite versé sur un livret d'épargne CIC, qui peut être créé gratuitement si le bachelier n'en possède pas encore.

De même, le Crédit agricole propose jusqu’à 250 euros pour les bacheliers détenteurs de la mention «très bien» tandis que la Société générale offre une prime de 160 euros pour tout bachelier avec mention. Enfin, chez Boursorama, le pécule est moins important mais s’élève tout de même à 110 euros.

Cumul des primes?

Il est possible de cumuler les aides car elles n'ont pas de liens entre elles. La plate-forme de gestion de patrimoine Cleerly explique ainsi qu’un bachelier boursier de Montrouge ayant obtenu une mention «très bien» peut cumuler jusqu’à 2.860 euros d’aides. S’additionnent en effet la prime de la ville (800 euros), la prime de la région Ile-de-France (1.000 euros), l’ouverture d’un compte au CIC (160 euros) et l’aide au mérite (900 euros).