«On ne peut pas laisser Mme Le Pen aller irrémédiablement au pouvoir», déclare Gérald Darmanin depuis Tourcoing

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin s'est exprimé ce dimanche 27 août depuis son fief de Tourcoing (Nord), où il tenait sa réunion de rentrée politique. Il a notamment évoqué Marine Le Pen.

Des éléments de langage bien travaillés. Gérald Darmanin s'est exprimé devant les médias ce dimanche 27 août, à l’occasion de sa réunion de rentrée politique organisée à Tourcoing (Nord). Le ministre de l'Intérieur en a profité pour appeler au barrage de la potentielle candidate du RN à l'élection présidentielle de 2027, Marine Le Pen.

«On ne peut laisser Mme Le Pen aller irrémédiablement au pouvoir», a-t-il expliqué face aux micros. Cette sortie intervient un peu moins de 15 jours après avoir déjà alerté sur une possible victoire de Marine Le Pen en 2027, dans le cas où le candidat de la majorité «s'en remette aux jurisprudences et aux marchés internationaux, alors il actera que la volonté politique n'est plus que chez les extrêmes», avait-il lancé.

Le ministre de l'Intérieur a également rendu hommage au chef de l'État Emmanuel Macron, «qui a beaucoup fait», à la fois pour la France et les Français, a-t-il estimé.