Rappel de produit : attention, ce fromage ne doit pas être consommé

Le site Rappel Conso a publié une alerte concernant un fromage de la marque Fromagerie Anjouin, dans lequel se trouve une bactérie qui peut avoir de graves conséquences sur l'organisme humain.

Une nouvelle alerte vient d’être émise par le site gouvernemental Rappel Conso. Elle concerne le fromage Selles sur Cher AOP de la marque Fromagerie Anjouin, suspecté d’être contaminé à la bactérie Escherichia coli shiga toxinogène.

Le rappel de produits concerne les stocks vendus du 23 au 25 août dernier, commercialisés chez Carrefour et Auchan. Les consommateurs sont invités à ne plus consommer le produit et à le ramener à son point de vente pour percevoir un remboursement.

Rappel Conso a également invité les consommateurs du produit contaminé à consulter sans délai leur médecin traitant en lui signalant cette consommation ainsi que le lieu et la date d'achat : «En l'absence de symptôme dans les 10 jours après la consommation des produits concernés, il est inutile de s'inquiéter et de consulter un médecin», a indiqué le site.

Des complications rénales sévères chez les enfants

La consommation de produits contenant Escherichia coli shiga toxinogène peut entraîner plusieurs symptômes dans la semaine qui suit leur ingestion, comme «des diarrhées parfois sanglantes, des douleurs abdominales et des vomissements, accompagnés ou non de fièvre», peut-on lire sur le site.

Parfois, ces désagréments n’arrivent pas seuls puisqu’ils peuvent être suivis - dans 5 à 8% des cas - de complications rénales sévères, surtout chez les enfants.

«D'une façon générale, les autorités sanitaires rappellent que, par précaution, le lait cru et les fromages à base de lait cru ne doivent pas être consommés par les jeunes enfants et particulièrement ceux de moins de 5 ans», a mentionné le site, précisant qu’il faut privilégier les fromages à pâte pressée cuite - comme l’Emmental ou encore le Comté - les fromages fondus à tartiner, ou encore les fromages au lait pasteurisé.

Cette recommandation vaut également pour les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées et les personnes âgées.