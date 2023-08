Éducation : Gabriel Attal tient sa première conférence de presse de rentrée scolaire ce lundi

Le nouveau ministre de l’Éducation, Gabriel Attal, mène ce lundi 28 août sa première conférence de presse de rentrée scolaire. Le locataire de la rue Grenelle devrait révéler les grands chantiers qu’il compte mener pour réformer l’école.

Un grand jour pour Gabriel Attal. Ce lundi 28 août, le ministre de l’Éducation nationale fait sa rentrée. Face à plus de 70 journalistes, le nouveau locataire de la rue de Grenelle devra montrer qu’il saura être un bon pilote du ministère et tenter de rassurer le personnel éducatif et répondre aux inquiétudes quant au pacte enseignant, aux aménagements du nouveau baccalauréat ou encore à la mixité à l’école.

Et pour cette première conférence de presse, Gabriel Attal devrait annoncer le nouveau calendrier scolaire et revenir sur l’autorité des professeurs, les atteintes à la laïcité et la lutte contre le harcèlement, comme l'a évoqué, ce dimanche 27 août, le Journal du Dimanche. Une mission pour «réparer l’école» qui s’annonce d’ores et déjà rude pour le ministre de 34 ans après le passage rue de Grenelle de ses prédécesseurs Jean-Michel Blanquer, jugé très autoritaire, et Pap Ndiaye, vivement critiqué.

D’ailleurs, le président de la République Emmanuel Macron a décidé d’enterrer une grande partie de la réforme du bac voulue par Jean-Michel Blanquer en décalant les épreuves de spécialités du baccalauréat en juin dès l’année scolaire qui commence, et non plus en mars.

Mais ce type d’«ajustements» ne devrait pas concerner que le baccalauréat puisque, pour en finir avec l’échec scolaire et permettre aux enseignants de mieux repérer les élèves en difficulté, Gabriel Attal devrait instaurer de nouvelles évaluations en CM1 et en quatrième, selon les informations d’Europe 1.

Les atteintes à la laïcité dans le viseur du ministre

Autre que le bac, le ministre de l’Éducation devrait également se concentrer sur les atteintes à la laïcité. Jeudi dernier, il avait demandé devant les recteurs que l’école soit «ferme», appelant son auditoire à faire bloc.

«Notre école est testée. Ces derniers mois, les tenues religieuses comme les abayas ou les qamis ont fait leur apparition dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l’école est mise à l’épreuve par ces nouveaux phénomènes, face aux coups de boutoir, face aux attaques, face aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc. Et nous allons faire bloc», avait assuré le ministre devant les recteurs réunis à la Sorbonne à Paris.

Selon une note des services de l'État, dont l'AFP a obtenu copie, les atteintes à la laïcité, bien plus nombreuses depuis l'assassinat de Samuel Paty, ont augmenté de 120% entre l'année scolaire 2022/2023 et 2021/2022. Le port de signes et tenues, qui représentent la majorité des atteintes, a augmenté de plus de 150% tout au long de la dernière année scolaire.