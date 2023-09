François Bayrou : «Je ne crois pas que la présence de l’Islam en France soit une présence profondément agressive»

Le président du MoDem François Bayrou était l’invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche 3 septembre. Il est revenu sur l’interdiction de l’abaya à l’école, estimant que «je ne crois pas que la présence de l’Islam en France soit une présence profondément agressive».

«On arrive à vivre ensemble, même si ce n’est pas facile». Invité du Grand Rendez-Vous ce dimanche, François Bayrou président du MoDem a déclaré que «je ne crois pas que la présence de l’Islam en France soit une présence profondément agressive», à la suite de l’interdiction du port de l’abaya à l’école, à compter de la rentrée lundi.

«Permettez-moi de dire que nous n’y arriverons pas si nous présentons les choses comme perpétuellement et gravement exacerbées. Est-ce qu’il y a des attaques ? Bien sûr qu’il y en a, dans tous les sens. Mais je ne crois pas que la présence de l’Islam en France, soit une présence profondément agressive. Il y a des éléments d’agression, mais on vit très bien», a-t-il affirmé.

«90% des musulmans sont bien intégrés» en France

«Je suis maire d’une ville dans laquelle forcément il y a des quartiers comme on dit et il y a des communautés différentes, il y a des dizaines de nationalités dans ces quartiers-là, bien sûr. Cependant, on arrive à vivre ensemble, même si ce n’est pas facile», a poursuivi le président du MoDem.

C’est alors que l’essayiste Mathieu Bock-Coté lui a posé la question suivante : «L’Islam s’est bien intégrée à la France ?», ce à quoi François Bayrou a rétorqué qu’«il y a 90% des musulmans Français qui sont bien intégrés à la société française».

Pour rappel, le ministre de l’Éducation Gabriel Attal a annoncé la semaine dernière que l'abaya serait finalement prohibé dans les établissements scolaires, ce vêtement long porté par les femmes dont le caractère religieux a longtemps fait débat, et ce, à compter de la rentrée scolaire lundi 4 septembre.