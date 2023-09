Immobilier : construit pour le comte de Chambord, ce château est à vendre pour 1,4 million d'euros

Construit au 19e siècle, un château de 700 m2 habitables, situé à Saint-Gaudens (31) , près de Toulouse, est actuellement en vente pour environ 1,4 million d’euros.

Un château à vendre en parfait état. Une demeure de 700 m2, située à Saint-Gaudens (31) au pied des Pyrénées, a été mise en vente, évaluée à 1,4 million d'euros. Datant du 19e siècle, elle a fait l’objet de nombreux travaux de restauration ces dernières années, rapporte Figaro Immobilier.

Le château est «en parfait état. Même les sous-pentes sont en bon état. Un château dans cet état de perfection, à ce niveau d’entretien, c’est rare. Ce type de biens représentent moins d’un quart du marché», précise Guillaume Denniel, de Denniel Immobilier, antiquaire en immeuble, chargé de la vente de ce bien d’exception.

Des références à la monarchie

Parmi les caractéristiques du château, le toit a été restauré par un Compagnon du Devoir. Le bien comprend aussi une belle chapelle privée au décor polychrome peint. Une restauratrice spécialisée dans les décors peints historiques s'est occupée de la rénovation.

Les propriétaires, connus dans le secteur des courses hippiques, étaient proches de la famille royale et ont façonné ce château dans le but d’accueillir le comte de Chambord et d’encourager son accession au trône.

Au sein du château, des références à la monarchie sont présentes : un portrait de Louis XVI, un autre de Marie-Antoinette, une couronne royale ou encore des fleurs de lys sculptées sur la cheminée.