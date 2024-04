Immobilier : voici les 6 critères qui peuvent augmenter la valeur d’un bien

Alors que le secteur du logement est en crise, vendre un appartement ou une maison est devenu particulièrement compliqué. Face à ce constat, les professionnels recommandent de mettre en valeur six critères pour séduire le marché.

Comment vendre son bien immobilier au meilleur prix ? C’est la question que se posent de nombreux propriétaires, confrontés à une crise du logement, avec une baisse des ventes immobilières de plus de 22% enregistrée par la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) en 2023. Pour y parvenir, les professionnels du secteur recommandent certaines astuces pour faire augmenter la valeur d’un bien, et donc pour le vendre plus facilement.

L’emplacement

L’emplacement est l’un des tout premiers critères scrutés par les acheteurs. Acquérir un bien dans un quartier sûr, calme et bien entretenu peut faire la différence dans la valeur du bien à la revente. L’évolution du quartier, et notamment les différentes constructions à venir, ou le développement des infrastructures (scolaires, ou de transport par exemple) peuvent également être un facteur clé pour les acquéreurs.

Le style architectural

La valeur d’un bien se mesure sur plusieurs critères. L’un d’entre eux est le style architectural. Acheter un bien qui possède un style architectural spécifique, propre à la région dans lequel il se situe, peut faire la différence au moment de la revente. Il s’agit d’un atout pour faire valoir un bien au moment de définir son prix à la revente.

L’utilisation de matériaux de qualité

Chaque élément compte dans l’estimation d’un bien immobilier, y compris la qualité de l’intérieur. Il est donc important d’acheter un appartement ou une maison qui est construit avec des matériaux de qualité, et qui dispose d’équipements récents et fonctionnels. Que ce soit pour les revêtements de sols ou l’électroménager, cela donnera de la valeur à un bien et cela permet de préserver cette valeur sur la durée. Une piètre qualité des matériaux pourrait conduire les acquéreurs à entamer des négociations sur le prix pour couvrir d’éventuels frais de travaux.

L’agencement intérieur

Si le «home staging» peut permettre d’installer des matériaux de qualité, il permet surtout de repenser l’agencement d’un logement. Une bonne optimisation de l’espace permettra à de potentiels acquéreurs de se projeter au mieux. Par ailleurs, des travaux de «home staging» réalisés juste avant la vente peuvent également contribuer à une hausse significative du prix de vente.

Les équipements spécifiques

Lorsque cela est possible, l’achat d’équipements spécifiques comme une piscine, un spa ou encore des systèmes domotiques peut s’avérer déterminant pour séduire des acheteurs. S’il s’agit d’équipements qui peuvent paraître superflus pour certains, ils sont souvent un atout charme pour les acquéreurs qui se projettent plus facilement. Ces équipements permettent également de justifier une hausse du prix de vente.

La rénovation énergétique

Alors que les questions environnementales et de pouvoir d’achat sont au cœur des préoccupations des Français, effectuer la rénovation énergétique complète d’un logement, à travers une isolation ou l’installation d’une chaudière moderne, permet à la fois de préserver l’environnement, mais aussi de réduire considérablement ses factures d’énergie. Un élément déterminant dans le choix d’acquérir un nouveau bien.