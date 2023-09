L'été 2023 au 4e rang des plus chauds enregistrés en France depuis 1900

Dans un communiqué publié ce lundi 4 septembre, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a indiqué que l'été 2023 est le 4e plus chaud enregistré en France depuis 1900.

Au pied du podium. Alors que la France traverse une vague de chaleur tardive, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a indiqué ce lundi 4 septembre que l'été 2023 se hisse au quatrième rang des plus chauds enregistrés en France depuis 1900. Ces trois derniers mois, la température moyenne nationale a excédé les normales de saison d'1,4 degré.

Le mois de juin 2023 est le deuxième plus chaud jamais mesuré en France, avec en moyenne 2,6° C de plus que la normale, contre +0,9° C en août et +0,8° C en juillet. D'après les données de Météo-France, la température moyenne en France métropolitaine était de 21,8° C, jour et nuit confondus, lors de ces trois mois.

/Du 17 au 24/08, une vague de chaleur tardive a touché la moitié sud du pays, avec un pic d’intensité le 24.





Deux périodes de chaleur ont touché le pays : d'abord celle, «quasi généralisée du 8 au 11 juillet» et qui a particulièrement marqué le Sud-Est, puis la «vague de chaleur tardive» qui a concerné une grande partie du pays, du 17 au 24 août.

A l'échelle nationale, la journée la plus chaude a justement été celle du 24 août, avec 27,7° C en moyenne. Soit près de 7° C au dessus de la valeur considérée comme moyenne à cette période de l'année. La vague de chaleur enregistrée après le 15 août a été particulièrement intense, suscitant des records de température maximale dans près de la moitié des stations météo situées dans l'un des 19 départements en vigilance rouge «canicule» à l'époque.

«Quasiment au même niveau» que l'été 2018

La valeur la plus élevée a été mesurée dans le Gard, à Salindres, avec pas moins de 44,4° C au thermomètre. Ce pourrait être un record mensuel à l'échelle nationale, mais il n'a pour l'instant pas été validé par Météo-France, rappelle Le Parisien.

L'été 2023 est «quasiment au même niveau» que celui de 2018 (+1,5° C), au troisième rang des étés les plus chauds enregistrés en France. La deuxième place revient à l'année 2022 (+2,3° C), tandis que l'été 2003 (+2,7° C), marqué par une canicule sans précédent, se hisse à la première place. Cette année-là, la température moyenne avait atteint 23,1° C.

L'année 2023 s'est toutefois distinguée par une canicule exceptionnellement tardive, fin août, durant laquelle les températures ont dépassé 40° C pendant plusieurs jours sur une partie sud de la France. Un phénomène venu illustrer les craintes des climatologues concernant l'augmentation de la sévérité des vagues de chaleur mais aussi leur précocité ou leur survenue tardive, à cause du changement climatique d'origine humaine.

Le début du mois de septembre vient d'ailleurs confirmer cette tendance puisque, ce lundi 4 septembre, 21 départements français sont encore en vigilance jaune «canicule». Des maximales entre 35 et 38° C sont attendues au cours de la journée, notamment en Nouvelle-Aquitaine, et cet épisode de chaleur devrait durer toute la semaine.