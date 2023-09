Voyages illimités en train : Emmanuel Macron annonce la création d'un forfait mensuel «avec les régions qui l'acceptent»

À l’image du modèle allemand, Emmanuel Macron a annoncé la création d’un forfait mensuel pour prendre le train, en dehors des TGV, de manière illimitée en France. La mesure sera déployée dans toutes les régions qui l’acceptent.

Une nouvelle mesure pour l’écologie. À l’occasion d’un entretien avec le Youtubeur HugoDécrypte, Emmanuel Macron a annoncé la création d’une offre mensuelle pour prendre le train (TER et Intercités) de manière illimitée sur le territoire français. Un projet qui devra être développé en collaboration avec les régions, responsables de la tarification de leurs billets.

Face au succès du modèle allemand, qui a déployé une offre à 49 euros par mois pour utiliser de manière illimitée l’ensemble des transports en commun et des trains, à l’exception des TGV, dans le pays, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté de construire une offre semblable en France, qui concernera tous les TER et les Intercités. L'objectif : inciter les Français à prendre le train plutôt que la voiture ou l'avion, et proposer une offre attractive dans le contexte de l'inflation qui frappe le pays.

D'autres dispositifs en réflexion

«Oui, j’y suis favorable et j’ai demandé au ministre des Transports de lancer avec toutes les régions qui sont prêtes à le faire, le même dispositif», a détaillé le président de la République. «Ce sont les régions qui sont responsables de la tarification de leurs billets, donc toutes celles qui sont prêtes à le faire avec l’État, banco», a-t-il abondé.

Enfin, le président a rappelé que le gouvernement travaillait également sur plusieurs offres de transport, notamment pour les jeunes, à l’instar du pass «train gratuit» pour les jeunes qui s’engagent dans un service national universel (SNU).