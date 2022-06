Allemagne : le train en illimité à 9 euros par mois pour contrer l'inflation

Le gouvernement allemand a annoncé la mise à disposition de billets de train à 9 euros par mois, permettant de voyager dans tout le pays de manière illimitée. Une mesure d'une durée de trois mois à compter de ce 1e juin pensée pour contrer l'inflation.

Un coup de pouce bienvenu proposé par l'État fédéral allemand. Depuis ce mardi 1er juin, un abonnement de transport ferroviaire au tarif très réduit séduit de nombreux Allemands et ce sont déjà plus de 7 millions de tickets qui ont été vendus.

Pour 9 euros mensuels, ils peuvent ainsi se déplacer dans toutes les régions du pays, sans surplus. A noter néanmoins que si le billet donne accès à tous les transports publics de proximité (trains régionaux et transports en commun urbains), il ne concerne pas les trains à grande vitesse.

Si le gouvernement a pour but de donner une solution à la population face à l'inflation, cette mesure a aussi une visée écologique et veut inciter à ne pas faire usage de sa voiture. Une proposition d'autant plus appréciée face à l'augmentation du prix du carburant. Le pays vise aussi à réduire sa dépendance aux hydrocarbures russes.

Une mesure qui mobilise beaucoup d'argent public

Mais cette opération, qui ne doit durer que trois mois, divise certains Allemands qui y voient une mauvaise utilisation de l'argent public, la mesure ayant coûté 2,5 milliards d'euros.

Parallèlement, depuis le début du mois également, le gouvernement a annoncé une ristourne fiscale à la pompe. Grâce à une baisse des taxes au minimum autorisé par l'Union européenne, le prix de l'essence doit diminuer d'environ 30 centimes par litre et celui du diesel de 14 centimes.

À ce jour, l'Allemagne a déjà débloqué quelque 30 milliards d'euros pour soulager les ménages face aux hausses de prix aggravées par la guerre en Ukraine.