Prix des cigarettes : «hausse mécanique», pourquoi certains paquets vont dépasser les 12 euros en 2024 ?

Ce mardi matin, un conseiller de la Première ministre a déclaré sur RMC que les prix des paquets de cigarettes augmenteront bien en 2024, en raison d'une «hausse mécanique».

Contrairement à ce qu'avait annoncé Elisabeth Borne ce dimanche, les prix des paquets de cigarettes augmenteront en 2024. Selon les déclarations de l'un de ses conseillers sur RMC ce mardi, cette révision des tarifs s'explique par une «hausse mécanique». Les prix pourraient ainsi atteindre les 12 euros.

La Première ministre n'a toutefois pas menti, il n'y aura pas d'augmentation de la fiscalité sur les prix du tabac. Cependant, un «gonflement» des prix aura tout même lieu en 2024, en conséquence d'une décision votée l'an dernier par l'Assemblée nationale. Le prix des paquets de cigarettes est en effet indexé sur l'inflation.

Quelles cigarettes sont concernées par cette hausse ?

Malheureusement, les précisions de la Banque de France annoncent une hausse générale des prix supérieure de 5 % cette année. Certains paquets de cigarettes devraient donc voir leur prix augmenter entre 50 et 60 centimes.

Les paquets de Marlboro pourraient donc atteindre les 12 euros. Les Lucky Strike et les Winston devraient quant à elles approcher les 11 euros, contre 11,5 euros pour les Vogue.

En réalité, l'idée d'augmenter la fiscalité du tabac avait été discutée au sein du gouvernement afin de faire des économies et réduire les déficits. Seulement, l'inflation étant suffisamment forte, cela n'a pas été utile.

Des prix en perpétuelle augmentation

Cette hausse n'est pas inhabituelle. Cela fait plus de 20 ans que le prix du tabac augmente constamment.

En 2022, l'observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT) publiait un bilan de l'évolution du prix du paquet de cigarettes en France depuis 2000.

En 2003, le paquet était vendu à 4,08 euros. Aujourd'hui, soit 20 ans plus tard, ce prix a grimpé de plus de la moitié. Le paquet de cigarettes est désormais commercialisé à 10,50 euros.



En somme, cela varie selon les années, mais le prix augmente toujours d'environs 20 centimes.

Comment le prix du paquet de cigarettes est-il fixé ?

Depuis 2021, le prix du paquet de cigarettes en France stagne donc à 10,50 euros. Il est déterminé par divers facteurs.

Tout d'abord, par les droits de douanes, figurant dans un circulaire datant du 21 mai 2021, qui s'élèvent à 0,46 euros par paquet. Mais également par la TVA, qui se base sur le prix de ventes au détail des tabacs manufacturés et qui s'élève généralement à 20 %. Et enfin, les droits de consommation définis par l'article L314-24 du Code des impositions sur les biens et services, qui permettent aux fabricants de fixer leurs prix. Il existe donc une réglementation très stricte du prix du tabac en France.