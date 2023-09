Refus d'obtempérer : Tristan, 30 ans, cette autre victime d'un chauffard en fuite à ne pas oublier

Un automobiliste a fauché mortellement un piéton à Paris, le week-end dernier, en fuyant la police après avoir refusé de se soumettre à un contrôle. Le passant, un homme de 30 ans prénommé Tristan, fait partie des victimes collatérales qui sont très nombreuses dans ce genre d’affaires.

Des victimes trop souvent passées sous silence. C'est une histoire tristement banale, qui s'est déroulée la semaine dernière dans la capitale. Alors qu’il marchait dans le 19e arrondissement de Paris, Tristan, 30 ans, a été mortellement percuté par un chauffard qui refusait de se soumettre à un contrôle de police. Cet informaticien, domicilié à Ivry-sur-Seine, rentrait chez lui après une soirée au Kilomètre25, un club en plein air situé sous le périphérique parisien, au niveau du boulevard Macdonald.

D'après les premiers éléments de l'enquete, dimanche 3 septembre vers 3h30, une patrouille de police qui circulait avenue Edouard-Vaillant à Pantin (Seine-Saint-Denis) a tenté de contrôler une BMW. Son conducteur n'a pas obtempéré à l'ordre de s'arrêter et a pris la fuite en direction de Paris. Une course-poursuite a alors été lancée mais les policiers ont rapidement été distancés par le fuyard. «Le fuyard a pris successivement de nombreuses artères du 19e arrondissement et a distancé la police à la sortie du tunnel de la porte de la Villette», selon la version des policiers.

«Quelques minutes après, à 3h35», les effectifs de police «ont été informés qu'une personne avait été renversée sur le boulevard Macdonald», a indiqué une source policière. Malgré l'intervention rapide des secours, «la victime est décédée sur place à 4h15», selon cette même source.

Le suspect âgé de 29 ans, Daniel S., a été interpellé chez lui à Pantin et placé en garde à vue le dimanche, quelques heures après les faits, mais la mesure a finalement été levée pour des raisons médicales. Interpellé pour «homicide involontaire aggravé» et interrogé dans les locaux du service du traitement judiciaire des accidents (STJA), Daniel S. a fait part aux enquêteurs de ses «pensées suicidaires» et «d'idées noires». Son transfert a donc été décidé pour un examen médical, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (XIIIe). Une expertise est attendue pour déterminer si l'homme peut être tenu responsable de ses actes devant la justice.

Depuis, les premiers éléments de l'enquête ont révélé que l'homme avait été condamné à une peine de prison aménagée sous bracelet électronique en juin par le tribunal correctionnel de Créteil pour des infractions routières, dont conduite en état d'ivresse, conduite malgré la suspension du permis de conduire et refus d'obtempérer, a précisé le parquet.

Il avait ensuite été placé le 21 août sous contrôle judiciaire avec interdiction de conduire un véhicule «pour des faits similaires», selon le ministère public. Cette mesure avait été prise dans le cadre d'un défèrement avec une convocation pour un procès devant le tribunal correctionnel dans les six mois.

27.700 refus d'obtempérer en 2021

Une affaire tragique, mais loin d'être inédite. En 2021, une femme de 70 ans avait ainsi été fauchée par un homme qui refusait de se soumettre à un contrôle, à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. En 2022, à Rennes, c'est cette fois-ci une femme de 22 ans qui avait perdu la vie dans des circonstances similaires. De très nombreux refus d'obtempérer engendrent ainsi des victimes collatérales, blessées ou tuées par les chauffards dans leur fuite.

Pour rappel, en 2021, environ 27.700 refus d’obtempérer ont été enregistrés par les policiers et les gendarmes, soit une hausse de près de 50 % en dix ans, selon les chiffres officiels. Près de 5.247 refus d’obtempérer «avec risque de mort ou de blessures» ont été recensés, selon les derniers chiffres de la Sécurité routière. Une hausse de 88% depuis dix ans, avec une nette accélération depuis 2018 (+64 %).