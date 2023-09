Arnaque à la fausse facture Engie : attention à cette escroquerie de plus en plus répandue

Les arnaques liées à de fausses factures prétendument envoyées par Engie se multiplient, notamment dans le Rhône où de nombreuses personnes ont été victimes cet été.

Une arnaque bien rôdée. Récemment, plusieurs personnes ont été victimes d'une escroquerie par e-mail prétendant qu'elles avaient une facture impayée auprès du fournisseur d'énergie Engie.

En réalité, des individus malveillants utilisent ces e-mails trompeurs pour inciter les destinataires à appeler un numéro de téléphone spécifique (09.77.40.06.38) et à effectuer un virement bancaire vers un IBAN mentionné dans le message.

Le but de cette manœuvre est de voler de l'argent ou d'obtenir des informations personnelles. Il est essentiel de ne pas répondre à de telles sollicitations et de signaler toute activité suspecte aux autorités. En cas de fraude, il est préférable de déposer une pré-plainte en ligne ou de contacter le service Info Escroqueries au numéro suivant : 0805.805.817.

Des recours possibles

Sur son site internet, Engie prodigue des conseils pour éviter ces escroqueries, par e-mails, SMS, courriers proposant des offres commerciales alléchantes ou contrats d'énergie à prix réduits.

Le fournisseur d'énergie ne demande jamais de mots de passe ou de coordonnées bancaires par e-mail, SMS ou téléphone. Il faut donc être vigilant aux e-mails reçus, ainsi qu’à l'orthographe, la grammaire et les logos utilisés. Sur Internet, il est nécessaire de vérifier l'adresse du site, en s’assurant qu'il commence par https://particuliers.engie.fr/.

En cas de doute, il est préférable de consulter le site internet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il faut immédiatement prendre contact avec sa banque pour faire opposition et porter plainte dès que possible en cas de suspicion d'une fraude. Une modification du mot de passe dans l’Espace Client ou configurer un nouveau mot de passe est conseillé.