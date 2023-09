Vague de chaleur : quand les températures vont-elles baisser ?

Les températures exceptionnellement élevées qui ont touché une majeure partie de la France en ce mois de septembre commenceront à baisser à partir de ce lundi.

Une bouffée d'air frais. Après une semaine caniculaire marquée par des températures supérieures à 30 °C sur l’ensemble du pays, une tendance au rafraîchissement est attendue dès la semaine prochaine. Selon les prévisions de Météo-France, «il faudra attendre ce lundi pour voir les températures commencer à baisser sur l’Hexagone».

quelques orages à prévoir

Concrètement, des orages se développeront principalement dans l'ouest du pays à partir de ce lundi 11 septembre, provoquant une baisse des températures, même si elles resteront encore élevées dans un premier temps.

Ainsi, la plupart des départements ne dépasseront pas les 30 °C, mais des pics à 35 °C seront encore possibles, notamment dans les régions centrales et nord-est, comme à Auxerre (35 °C), Chalon-sur-Saône (34 °C) ou encore Vichy (34 °C).

#vigilanceOrange #canicule





Températures élevées 35-36°C sur le bassin parisien et sur le centre-val-de-loire.





Lundi, une dégradation orageuse par l’ouest entraînera un net rafraichissement marquant la fin de cet épisode caniculaire.





De mardi à mercredi, les orages se déplaceront vers l'est, entraînant une baisse des températures dans cette région. Elles deviendront plus agréables, avec des valeurs inférieures à 30 °C de l'Atlantique à la Manche, telles que 18 °C à Alençon, 19 °C à Tours, 17 °C à Rouen et 20 °C à Paris. Les températures resteront toutefois élevées du sud-ouest à l'est, atteignant 30 °C à Lyon et 32 °C à Strasbourg.

Les fortes chaleurs persisteront principalement près de la Méditerranée mercredi, tandis que les autres régions connaîtront une atmosphère plus agréable, avec des moyennes comprises entre 24 °C et 28 °C aux heures les plus chaudes, comme à Tarbes (24 °C), Nice (25 C), ou Montélimar (26 °C).

Les conditions seront plus stables en fin de semaine prochaine, avec une légère hausse des températures, même si elles resteront nettement inférieures à celles observées récemment.