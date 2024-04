Orages : voici les 34 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 34 départements en vigilance jaune pour orages ce mardi 30 avril. L'alerte concerne principalement la moitié Est du pays.

Une dégradation orageuse se profile. Ce mardi, l'agence météorologique Météo-France a placé 34 départements en vigilance jaune pour orages.

L'alerte concerne principalement la moitié est du pays, où des pluies éparses mais modérées seront observées dès ce matin, notamment aux alentours du Languedoc-Roussillon, sous un ciel bas et gris.

@ Météo-France



Dans le détail, les départements placés en vigilance jaune pour orages sont les suivants : le Nord, les Ardennes, l'Aisne, la Seine-et-Marne, l'Oise, Paris, l'Essonne, le Loiret, la Meuse, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Marne, l'Yonne, l'Aube, la Haute-Marne, la Haute-Saône, les Vosges, le Territoire de Belfort, la Côte-d'Or, le Jura, le Doubs, le Cher, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Allier, la Loire, le Rhône, l'Ain, l'Isère, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.

Des maximales atteignant les 25 °C

Concernant la basse vallée du Rhône à l'Auvergne, au Centre, la Champagne et la région parisienne, les pluies seront néanmoins plus faibles. Ces averses pourront se renforcer l'après-midi dans ces mêmes régions et donner de la grêle en soirée et nuit entre Bourgogne et Ardennes.

Sur les Pyrénées, le ciel restera nuageux avec des précipitations sur une bonne moitié est, sous forme de neige à partir de 2.000 puis 2.400 mètres. En allant vers l'Alsace le temps restera sec et lumineux tout au long de la journée.

Du côté de l'ouest, une perturbation atteindra la pointe bretonne, amenant avec elle des pluies parfois soutenues et un vent de sud allant jusqu'à 60 km/h. Ces pluies se propageront sur la façade atlantique le soir, avec des coups de tonnerre sur la côte aquitaine.

Enfin, pour les températures, les minimales seront comprises entre 8 et 11 °C du Nord-Est au Sud-Est, et entre 11 et 16 °C près de la Méditerranée. Les maximales varieront entre 13 et 18 °C sur la Bretagne, entre 18 et 22 °C en général ailleurs, jusqu'à plus de 25°C en plaine d'Alsace.