Code de la route : voici tout ce qui va changer dès ce mardi

Discutée depuis de long mois, la nouvelle mouture de l’examen du Code de la route sera effective dès ce mardi 12 septembre. Elle mettra notamment l’accent sur la signalisation et les règles de priorité, tout en simplifiant la forme et les intitulés des questions posées.

Un test important amené à être remodelé en profondeur. La version 2023 de l’examen du Code de la route sera effective dès ce mardi et comportera de nombreux bouleversements à la fois sur la forme et sur le fond.

Pour cette nouvelle mouture, l’accent a été mis sur la signalisation et les règles de priorité, avec plus de questions posées sur ces thématiques par rapport à la version précédente du code de la route, datant de 2016. L’objectif avancé par les autorités pour justifier ces changements est simple : permettre aux candidats d’être plus à l’aise lors de leurs premières heures de conduite.

Autre nouveauté à venir : des questions seront posées sous le prisme d’un piéton, d'un cycliste, d’un conducteur de poids lourds ou d'un usager de trottinette. Le but est simple : faire prendre conscience des contraintes de chaque usager pour une meilleure cohabitation sur la route.

Le renouvellement de la banque de questions de l'examen, qui comprend désormais 1.037 questions, a pour aussi pour objectif «de faire oublier l'idée de questions pièges», selon les dires de Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière, lors d'un point presse organisé lundi.

Des changements aussi sur la forme de l’examen

Toujours basé sur 40 questions posés et 35 réponses correctes pour avoir le précieux sésame, l’examen du Code de la route 2023 va intégrer de nombreuses modifications sur la forme. Des simplifications visuelles et textuelles ont été apportées afin de faciliter la tâche des postulants.

Par exemple, des vues aériennes prises par drones vont faire leur apparition pour illustrer notamment les questions sur les régimes de priorité. Dans la même lignée, des indications seront données aux candidats en cas de réponses multiples prévues dans certaines questions. Enfin, un rectangle jaune a été ajouté sur les images pour désigner plus clairement le véhicule concerné par la question.

Selon les chiffres communiqués par la délégation interministérielle, 45% des candidats mettent moins d'un an à obtenir le Code de la route. En 2022, plus de 1,8 million de candidats ont passé l'examen, avec un taux de réussite global de 57%.